MAREGGIATE INTENSE, LE DISPOSIZIONI DEL COMUNE

A seguito dell'avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede mareggiate intense per la giornata di oggi venerdì 29 agosto, entra in vigore l’ordinanza n. 9 del 18 gennaio 2017 che stabilisce misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità.
In particolare, viene stabilita la chiusura degli accessi pubblici al mare e alle scogliere del territorio comunale per la giornata di oggi venerdì 29 agosto, fino a cessata esigenza.
Viene disposta per tutti i cittadini l’osservanza delle seguenti regole:
- prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo
- evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili
- seguire le indicazioni fornite dalle autorità, in particolare prestando attenzione alla pubblicazione sul sito www.allertaliguria.gov.it del Bollettino di Vigilanza/Avviso Meteo
- evitare la balneazione e l'uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali
- mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee
- poiché le mareggiate sono sovente associate ad una forte ventilazione, prestare attenzione anche ai possibili danni derivanti dal rischio vento (possibile distacco e caduta di oggetti esposti o sospesi, rottura di rami o alberi)