Marketing territoriale: domani l'inaugurazione dell'Anello del Benessere di Sampierdarena

Sarà inaugurato a Sampierdarena domani, martedì 21 aprile, il percorso Centro-Ovest del progetto de “Gli Anelli del Benessere”, promosso dalla Direzione Marketing Territoriale del Comune di Genova con il supporto non condizionante di Novo Nordisk.

Il percorso Centro-Ovest comprende due itinerari: uno base focalizzato sulle ville storiche e gli aspetti storici e culturali del quartiere, l’altro avanzato per le persone più allenate e focalizzato anche sulla parte naturalistica di Sampierdarena.

La giornata si aprirà alle ore 9.15 con una camminata aperta alle scuole e alle associazioni del territorio di Sampierdarena, con partenza dal parco di Villa Scassi e arrivo al Centro Civico Buranello. Qui, dalle ore 11, la presentazione ufficiale del progetto con una conferenza tematica alla presenza di rappresentanti istituzionali dell’Ente, delle scuole e delle associazioni che hanno collaborato alla realizzazione del percorso, di medici ed esperti del settore sportivo.

Previsti, tra gli altri, gli interventi dell’assessora comunale a Marketing territoriale e Turismo Tiziana Beghin e del presidente del Municipio II Centro Ovest Michele Colnaghi.

«Il progetto “Gli Anelli del Benessere” rispecchia alla perfezione la volontà della nostra Amministrazione di promuovere le attività outdoor su tutto il territorio comunale, coniugando attività fisica e divulgazione dello straordinario patrimonio naturale e culturale che caratterizza ogni singolo quartiere della nostra città, ciascuno dei quali custodisce un patrimonio unico in termini storici, artistici, naturalistici e paesaggistici – dichiara l’assessora comunale Tiziana Beghin – Con l’inaugurazione del percorso Centro-Ovest, il Comune di Genova amplia la propria offerta di servizi a residenti e turisti per scoprire o conoscere meglio il nostro territorio, dando a tutti l’opportunità di arricchirsi culturalmente, migliorare il proprio benessere psicofisico e adottare stili di vita più sani, in un’ottica di prevenzione e contrasto a malattie metaboliche e disturbi alimentari per tutte le età».

«Il Municipio II Centro Ovest ha accolto con grande interesse il progetto “Gli Anelli del Benessere”, che unisce la promozione della salute e del benessere alla valorizzazione delle bellezze storiche, architettoniche e naturalistiche del territorio, comprese le aree collinari – spiega il presidente municipale Michele Colnaghi – Alcuni QR-Code, posizionati sui leggii recentemente installati nel centro storico di Sampierdarena, arricchiscono ulteriormente l’iniziativa, offrendo a tutti l’opportunità di conoscere meglio il territorio. Questa iniziativa consente di sottolineare una volta di più quanto di bello c'è nel Centro Ovest che, troppo spesso, viene ricordato solo per le sue criticità».