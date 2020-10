Nuovo numero verde 800 811 187 Info Covid della ASL 3 genovese

Nuovo numero verde 800 811 187 Info Covid di ASL 3 Genovese, linea telefonica dedicata all’ascolto e a fornire supporto e informazioni sul Covid e argomenti correlati, attiva da giovedì 22 ottobre.

Dalle ore 9 alle 15 dal lunedì al venerdì un pool di operatori Asl3 risponderà per soddisfare le richieste dei cittadini dell’area metropolitana orientandoli da un punto di vista informativo con una presa in carico personalizzata e adeguata ai bisogni di salute; alcune risposte potranno essere differite e l’utente potrà essere ricontattato anche fuori dall’orario di disponibilità del numero verde per fornire risposte e indicazioni.

Il servizio è rivolto alle persone che necessitano di informazioni sui percorsi da seguire per affrontare le diverse situazioni in relazione al Covid 19 agevolando il raccordo tra cittadino e Asl.