Premiazione Wiki Loves Monuments Liguria: trionfo del Cimitero di Staglieno

Il patrimonio culturale della Liguria torna protagonista sotto i riflettori internazionali grazie a Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico promosso da Wikimedia Italia che, dal 2012, detiene il titolo di Guinness dei Primati come la più grande competizione fotografica al mondo.

L’edizione ligure di quest’anno ha visto un successo per la città di Genova: alcuni scatti raffiguranti il Cimitero Monumentale di Staglieno si sono classificati tra le primissime posizioni, confermando il fascino artistico e storico di quello che è considerato uno dei musei a cielo aperto più importanti d'Europa. La cerimonia di premiazione si è svolta questo pomeriggio presso la prestigiosa Sala dei Chierici della Biblioteca Civica Berio alla presenza dell'assessore del Comune di Genova ai Servizi civici Emilio Robotti.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, gode del patrocinio del Comune di Genova, della Regione Liguria e dell’Associazione Italiana Biblioteche (AIB).

«Siamo profondamente orgogliosi che il Cimitero Monumentale di Staglieno sia stato scelto come soggetto e celebrato dai fotografi di Wiki Loves Monuments- dichiara l’assessore ai Servizi civici del Comune di Genova Emilio Robotti- Vedere questi scatti del nostro complesso monumentale tra le prime posizioni è la conferma del valore inestimabile di Staglieno e dell’impegno che questa amministrazione sta mettendo per la sua valorizzazione. Diffondere queste immagini attraverso licenze libere significa permettere al mondo intero di scoprire la bellezza eterna dei nostri monumenti, trasformando la memoria in un patrimonio digitale accessibile a tutti».

Oltre alla consegna dei premi ai fotografi vincitori, il pomeriggio è stato l’occasione per un momento celebrativo di respiro globale: i 25 anni di Wikipedia. L’enciclopedia online più famosa al mondo, nata nel gennaio del 2001, è stata omaggiata attraverso relatori di pregio e testimonianze che hanno ripercorso un quarto di secolo di sapere condiviso e cultura libera.