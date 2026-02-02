Progetti europei, Genova aderisce al progetto europeo Science4Everyone per avvicinare cittadini e studenti alla scienza

Su proposta dell’assessora al Turismo Tiziana Beghin, dell’assessore alla Cultura Giacomo Montanari e dell’assessore ai Rapporti con i Municipi Davide Patrone, la Giunta ha approvato l’adesione del Comune di Genova, in qualità di partner, al progetto europeo Science4Everyone, finalizzato alla valorizzazione della cultura scientifica e all’avvicinamento dei cittadini e degli studenti al mondo della ricerca e dell’innovazione.

Il progetto - che durerà 24 mesi, salvo proroghe, e avrà un budget di 120mila euro, a fronte di un contributo della Commissione europea di 115mila euro - rappresenta un’importante occasione di collaborazione territoriale: l’Associazione Festival della Scienza partecipa come partner e leader del partenariato locale, confermando il ruolo centrale di Genova nel panorama della divulgazione scientifica a livello europeo.

Con questa adesione, Genova rafforza il proprio impegno nel promuovere la scienza come bene comune, strumento di partecipazione attiva e leva fondamentale per lo sviluppo sostenibile e innovativo della città.

«Abbiamo partecipato a Science4everyone con capofila il Festival della Scienza per Genova città della scienza 2027 – spiega l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Il progetto è finalizzato alla scienza accessibile a partire dalle biblioteche, dai musei e dalla Casa delle Tecnologie Emergenti. Partecipando al progetto più ampio a livello europeo, saremo coinvolti anche in eventi europei che saranno organizzati a Genova, che viene candidata a città della scienza europea 2027».

L’adesione rientra nella strategia dell’amministrazione, che individua nei progetti europei un’importante opportunità di promozione e di sostegno agli obiettivi di trasformazione del territorio, con l’obiettivo di migliorarne la qualità e la vivibilità attraverso modelli di sviluppo innovativi, sostenibili e inclusivi.

«Genova continua a investire nei progetti europei come leva strategica per la promozione della città e per uno sviluppo sostenibile e innovativo – commenta l’assessora al Turismo Tiziana Beghin – Science4Everyone rappresenta un’opportunità importante per rafforzare il posizionamento di Genova come città della conoscenza, capace di attrarre eventi, competenze e collaborazioni internazionali, valorizzando al tempo stesso il territorio e le sue eccellenze».

Il progetto Science4Everyone si inserisce nel bando della Commissione europea HORIZON-WIDERA-2025-06-ERA-07: Science comes to town 2027, nell’ambito del Programma Horizon Europe, che mira a sostenere un gruppo selezionato di città europee nell’organizzazione congiunta di un programma annuale di eventi nel 2027.

L’obiettivo è rafforzare il dialogo tra cittadini e comunità scientifica, mettendo in luce il valore della scienza per la società. Il consorzio europeo è composto da 15 partner internazionali, tra cui enti di ricerca, università, amministrazioni locali e organizzazioni specializzate nella divulgazione scientifica, provenienti da Italia, Danimarca, Lituania, Portogallo, Spagna, Austria e Germania.

«Science4Everyone è un progetto che porta la scienza fuori dai luoghi tradizionali e la avvicina concretamente alle persone, nei quartieri e nei Municipi – sottolinea l’assessore ai Rapporti con i Municipi Davide Patrone – Il coinvolgimento delle biblioteche, dei musei civici e degli spazi di prossimità permette di rendere la cultura scientifica accessibile a tutti, valorizzando le specificità dei territori e rafforzando il legame tra istituzioni, cittadini e comunità locali. È un’occasione importante per costruire partecipazione, consapevolezza e inclusione partendo dai Municipi come presidi fondamentali della vita cittadina».

Il programma prevede eventi scientifici e attività divulgative – come lezioni, workshop e mostre – dedicati alle cinque EU Missions di Horizon Europe: oceani, suolo, clima, città intelligenti e ricerca sul cancro. A Genova, le iniziative coinvolgeranno anche i musei e le biblioteche civiche, rafforzando il ruolo della cultura scientifica come strumento di partecipazione e crescita collettiva.