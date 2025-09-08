Rapporti internazionali, Genova rafforza i legami con la Repubblica slovacca

Questa mattina, a Palazzo Tursi, la Sindaca di Genova Silvia Salis, insieme all’Assessora a Commercio, Turismo e Marketing Territoriale Tiziana Beghin, ha ricevuto Karla Matiaško Wursterová, Ambasciatrice della Repubblica Slovacca in Italia, accompagnata dalla Console Onoraria Raffaella Poggio.

Al centro del colloquio la prossima visita ufficiale del Presidente slovacco Peter Pellegrini, prevista per il 3 ottobre, che includerà l’inaugurazione del Consolato Onorario slovacco a Genova, in via Chiabrera a Palazzo Giò Battista Saluzzo, e un business forum con incontri bilaterali tra imprenditori italiani e slovacchi, ospitato a Palazzo Tursi.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per approfondire la collaborazione tra Genova e la Slovacchia in ambiti strategici come economia, cultura, turismo, tecnologia, agroalimentare e sport.

La Sindaca ha ringraziato l’Ambasciatrice e la Console Onoraria per il costante impegno nel rafforzare i rapporti istituzionali, economici e culturali, sottolineando l’importanza di consolidare legami stabili e duraturi tra Genova e la Slovacchia.