Rapporti internazionali, Genova rafforza i legami con la Repubblica slovacca

  1. Rapporti internazionali, Genova rafforza i legami con la Repubblica slovacca

Contenuto

Articolo del
08/09/2025
Visita Ambasciatrice Slovacca-Poggio, Wursterová, Salis, Beghin

La sindaca Salis ha ricevuto a Tursi l'ambasciatrice Wursterová. Ad ottobre la visita del presidente Pellegrini

Claudio Critelli

Questa mattina, a Palazzo Tursi, la Sindaca di Genova Silvia Salis, insieme all’Assessora a Commercio, Turismo e Marketing Territoriale Tiziana Beghin, ha ricevuto Karla Matiaško Wursterová, Ambasciatrice della Repubblica Slovacca in Italia, accompagnata dalla Console Onoraria Raffaella Poggio.

 

Al centro del colloquio la prossima visita ufficiale del Presidente slovacco Peter Pellegrini, prevista per il 3 ottobre, che includerà l’inaugurazione del Consolato Onorario slovacco a Genova, in via Chiabrera a Palazzo Giò Battista Saluzzo, e un business forum con incontri bilaterali tra imprenditori italiani e slovacchi, ospitato a Palazzo Tursi.

 

L’incontro ha rappresentato un’occasione per approfondire la collaborazione tra Genova e la Slovacchia in ambiti strategici come economia, cultura, turismo, tecnologia, agroalimentare e sport.

 

La Sindaca ha ringraziato l’Ambasciatrice e la Console Onoraria per il costante impegno nel rafforzare i rapporti istituzionali, economici e culturali, sottolineando l’importanza di consolidare legami stabili e duraturi tra Genova e la Slovacchia.

Visita Ambasciatrice Slovacca-Poggio, Wursterová, Salis, Beghin
Visita Ambasciatrice Slovacca-Poggio, Wursterová, Salis, Beghin
Visita Ambasciatrice Slovacca-Wursterová, Salis
Visita Ambasciatrice Slovacca-Wursterová, Salis
Visita Ambasciatrice Slovacca
Visita Ambasciatrice Slovacca-Salis, Wursterová, Beghin
Visita Ambasciatrice Slovacca-Poggio, Wursterová, Salis
Visita Ambasciatrice Slovacca
Ultimo aggiornamento: 08/09/2025