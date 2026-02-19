Riqualificazione Giardini Govi, presentata in commissione consiliare la bozza preliminare del progetto

Si è tenuta questa mattina la V Commissione consiliare del Comune di Genova per fare il punto sul percorso di rigenerazione dei Giardini Govi. Al centro dei lavori, la presentazione della bozza progettuale che riporterà lo skate park all’interno del parco pubblico, trasformando l’area in un polo sportivo e sociale di riferimento per l’intera città. L'incontro, voluto dall’Amministrazione per condividere una fase ancora preliminare del progetto, ha segnato un importante momento di partecipazione che ha visto coinvolti Ireti, i comitati dei genitori, il Municipio e l’associazione Friends of Genova. I progettisti, collegati da remoto, hanno illustrato le linee guida di un intervento che punta sulla polifunzionalità.

Tra i punti fermi stabiliti dall'amministrazione lo Skate Park per tutti, una struttura tecnica pensata sia per i principianti, che per gli atleti di livello avanzato; esclusa la realizzazione di campi da padel per privilegiare spazi a libera fruizione; previsto n campo da calcetto, una pista di pattinaggio e aree gioco per bambini con strutture inclusive e totale abbattimento delle barriere architettoniche e la messa a bando di un chiosco-bar con zona ombreggiata e servizi igienici accessibili. In apertura dei lavori gli assessori al Demanio e all’Urbanistica del Comune di Genova, Davide Patrone e Francesca Coppola, hanno voluto sottolineare un importante cambio di passo metodologico: «Sta emergendo con chiarezza- hanno detto in aula- un lavoro di coprogettazione sulle funzioni sportive che segna un importante cambio di metodo: non più interventi settoriali ma una visione condivisa dello spazio pubblico, per cui si è voluta fortemente una commissione che coinvolgesse tutti i soggetti interessati, da Ireti, ai comitati dei genitori, il Municipio, Friends of Genova e naturalmente i possibili fruitori dell’area, gli skater, affinché fosse chiaro che dopo il lavoro della Giunta e la stesura delle linee guida del progetto, il percorso rimanga da costruire insieme, e ci sia ancora possibilità di dare importanti contributi».

L’assessore Patrone ha poi confermato che «A luglio 2025 il Commissario Straordinario di ADSP ha rilasciato parere favorevole per la concessione trentennale al Comune, necessaria per il revamping e la successiva rigenerazione. L’iter burocratico sul rilascio della concessione è ancora in corso ed è necessariamente lungo, ma il parere favorevole di ADSP è un passo concreto e importante per traguardare la nuova concessione».

Dal punto di vista urbanistico, l’assessora Coppola ha sottolineato che «è stata richiesta l’illuminazione e il posizionamento degli allacci in coerenza con la nuova funzione, per garantire uno spazio realmente utilizzabile e non solo progettato sulla carta. Sul verde abbiamo posto con forza l’attenzione sulle zone d’ombra, perché il progetto originario non considerava adeguatamente lo 'stare', la fruibilità quotidiana e la qualità del verde. Per la prima volta tutti i settori sono attorno a un unico tavolo: una scelta politica necessaria per costruire spazi più vivibili e inclusivi. L’area sarà migliorata soprattutto con nuova vegetazione, aumentando l’ombrosità delle aree gioco».

Infine, l'assessore Davide Patrone ha messo l'accento sulla vocazione sociale dell'intervento, annunciando l'avvio di un protocollo d'intesa con Friends of Genova: «Esiste una grande concordanza tra tutti i soggetti nel voler spingere sulla vocazione sociale di questo luogo, garantendo una fruibilità che prima mancava. Lo sport è un collante per il territorio. Credo nel concetto di "presidio di persone". Vogliamo creare un flusso di gente, anche serale, che renda viva la zona, perché la vitalità sociale è uno degli strumenti più efficaci per la percezione di sicurezza, in spazi abitati e vissuti dai cittadini a 360 gradi"».

Il percorso di progettazione resta aperto al contributo dei portatori di interesse, confermando la volontà della Giunta di costruire i Giardini Govi insieme alla comunità.