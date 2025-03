Sociale, Un protocollo di intesa per la fornitura gratuita di occhiali alle persone in carico ai servizi sociali

Si chiama Progetto Italia del centro italiano Lions l’iniziativa di solidarietà messa in campo dal Lions Club Genova Diamante in collaborazione con l’I.P.S.I.S. Gaslini Meucci indirizzo ottici, per la fornitura gratuita di occhiali per persone in situazione di fragilità socioeconomica seguite dai servizi sociali del Comune di Genova.

Il protocollo di intesa è stato firmato questa mattina da Enrico Costa assessore ai Servizi sociali, da Laura Gaggero presidente del Lions Club Genova Diamante e da Gabriele Baroni, dirigente scolastico dell’I.P.S.I.S. Gaslini Meucci.

«La qualità della vita, l’autonomia e, di conseguenza, l’inclusione sociale sono legate anche alla qualità della vista – ha commentato l’assessore ai Servizi sociali Enrico Costa – Il protocollo che abbiamo firmato questa mattina, che segue altri due analoghi sottoscritti recentemente sia con Federottica Confcommercio e Fio Confesercenti, sia con Occhialeria Sociale, sono esempi virtuosi di come la sinergia pubblico/privato sia importante per poter garantire gratuitamente alle persone più fragili un presidio fondamentale come l’occhiale da vista, che consente di leggere, lavorare, vivere in autonomia. Ringrazio di cuore il Lions Club Genova Diamante per la generosità e l’I.P.S.I.S. Gaslini Meucci per la disponibilità ad aderire a questa lodevole iniziativa».

«Il nostro Club fa parte di una lista di Lions Club Italiani inseriti nel Progetto Italia, che ha lo scopo di fornire gratuitamente occhiali a istituzioni, associazioni e famiglie in difficoltà sul territorio – ha spiegato Laura Gaggero presidente del Lions Club Genova Diamante – Da oltre 70 anni i Lions sono impegnati nella campagna di distribuzione di occhiali da vista; dal 1994 è attivo il Service Lions di Raccolta Occhiali Usati da riutilizzare per le persone in precarie condizioni economiche. In un momento in cui le disuguaglianze sociali sono sempre più evidenti, è nostro dovere agire per garantire che nessuno venga lasciato indietro. Questo progetto non solo offre un aiuto concreto, ma promuove anche una cultura di solidarietà e inclusione tra i giovani, sensibilizzandoli sull'importanza dell'impegno civico».

«Questa firma dà valore a una serie di collaborazioni sia con i Lions, sia con la città e ci permette di rafforzare la missione della nostra scuola, un istituto professionale che ha il compito di preparare i giovani al mondo del lavoro, ma inseriti all’interno di una comunità – ha affermato Gabriele Baroni, dirigente scolastico dell’I.P.S.I.S. Gaslini Meucci – Questo progetto offre ai ragazzi l’occasione di vivere direttamente la cittadinanza attiva, e quindi di crescere come cittadini e non solo come lavoratori».

Il Lions Club Genova Diamante ha anche consegnato all’I.P.S.I.S. Gaslini Meucci un kit di 800 montature e 2000 lenti da utilizzare a scopo didattico, in considerazione del fatto che l’istituto si distingue per la sua forte impronta sociale, promuovendo progetti innovativi e inclusivi che coinvolgono gli studenti in iniziative di cittadinanza attiva sensibilizzandoli su temi cruciali come la lotta alle disuguaglianze e la promozione dell’inclusione.

Tra i progetti, ricordiamo Ottica sociale e il Service Lions Raccolta Occhiali Usati, che ripristina e cataloga gli occhiali usati da destinare alle persone in difficoltà. A questo proposito, verranno installati due raccoglitori per gli occhiali usati a Palazzo Tursi e al Matitone, per sensibilizzare sull’importanza della solidarietà e della cura degli altri.

«Il Progetto Italia è un’iniziativa che mira a consegnare gli occhiali alle persone bisognose delle nostre comunità - ha detto Mauro Imbrenda, presidente del Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati - Firmare un protocollo d’intesa con una realtà come il Comune di Genova significa che, ancora una volta, i Lions hanno trovato il giusto partner per servire la comunità. Forniremo gratuitamente gli occhiali a chi ne ha necessità e sarà nostra premura fare in modo che nessuno resti escluso».