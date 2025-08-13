Sport, le congratulazioni della sindaca Silvia Salis per i successi degli atleti genovesi

«Voglio congratularmi con Chiara Fiorelli per la splendida medaglia d’argento che ha conquistato ai World Games 2025 di Chengdu, confermandosi una delle atlete d’élite del Ju Jitsu internazionale nella propria categoria. Un grande applauso anche a Pietro e Giovanni Napoli, due atleti genovesi, una coppia di fratelli della palestra Asd Tegliese, che hanno conquistato la medaglia d’oro nell’Inclusive Self Defence, evento di esibizione in coppia».

Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, celebrando i recenti successi degli atleti genovesi alla rassegna internazionale multisport in corso in Cina.

«L’argento di Chiara - che con Lino Team si allena in un luogo a me molto caro, Villa Gentile - così come l’oro di Pietro e Giovanni sono un bellissimo messaggio per tutto lo sport genovese - prosegue la prima cittadina - siamo orgogliosi di questi risultati e non vediamo l’ora di poter festeggiare questi podi insieme a loro, ai vertici di Fijlkam Liguria e alle rispettive società, certi che la passione e l’impegno che caratterizzano questi splendidi atleti continueranno a regalare soddisfazioni alle arti marziali italiane e al mondo dello sport genovese».

Per Salis, «come tutte le altre medaglie che l’Italia sta raccogliendo ai World Games in Cina in questi giorni, anche quelle di Chiara, Pietro e Giovanni rappresentano il riconoscimento del lavoro che la Fijlkam del presidente Gianni Morsiani, il settore del Ju Jitsu guidato da Antonio Amorosi, il Comitato ligure di Filippo Faranda e le società che operano sul territorio portano avanti quotidianamente, avvicinando i giovani a una disciplina capace di formare, educare e contribuire allo sviluppo non solo sportivo, ma anche umano e morale delle nostre e dei nostri giovani».

«Congratulazioni - conclude la sindaca - anche ai tre giovani atleti della Canottieri Sampierdarenesi, Jacopo Cappagli, Romeo Schirinzi e Cesare Borlenghi, che hanno conquistato l'argento nel quattro senza maschile ai Mondiali Under 19 di canottaggio in Lituania, e ad Alessandro Rivellini, bronzo dei 200 delfino ai Mondiali Master di nuoto a Singapore».