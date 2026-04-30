Teatro Carlo Felice: risanamento strutturale e rilancio del pubblico al centro della nuova governance

Si è riunita questa mattina nella Sala Rossa di Palazzo Tursi la Commissione consiliare congiunta Cultura e Bilancio per discutere lo stato di salute e le prospettive future della Fondazione Teatro Carlo Felice. Alla seduta hanno partecipato l’assessore alla Cultura del Comune di Genova, Giacomo Montanari, l’assessore al Bilancio e vicesindaco Alessandro Terrile, il sovrintendente Michele Galli, i vertici della governance del Teatro, rappresentanti di Regione Liguria e le sigle sindacali.

Al centro del dibattito la relazione “Un anno all’opera - Relazione economico-gestionale 23 aprile 2025 / 29 aprile 2026”, un documento che traccia il bilancio del primo anno di mandato della nuova direzione e definisce le linee strategiche per il prossimo triennio.

Il Teatro ha intrapreso una rimodulazione del cartellone per garantire maggiore sostenibilità finanziaria e appeal verso il pubblico. Tra i cambiamenti significativi, la sostituzione di Der ferne Klang con il Don Giovanni (esteso a 6 recite) e l’inserimento di titoli popolari come Tosca. La strategia ha premiato il Concerto di Capodanno e i Carmina Burana che hanno registrato il "tutto esaurito".

Per il Natale 2025, la produzione di Coppélia si è evoluta nel Boléro di Ravel, mentre per l'estate 2026 è prevista una capillare riorganizzazione dei concerti in decentramento che toccherà diverse località liguri (da Imperia a Sarzana, fino a Laigueglia) e importanti collaborazioni internazionali come il CLIP di Portofino.

Sotto il profilo amministrativo, la Fondazione ha avviato una profonda riorganizzazione. Sarà introdotto un nuovo organigramma e il piano triennale del fabbisogno del personale, oltre all’adeguamento del Modello Organizzativo 231: entro luglio 2026 sarà completato il trasferimento dei materiali scenici nei nuovi magazzini di San Giorgio di Casale Monferrato; dopo quattro anni di fermo, è ripartita la manutenzione della macchina scenica e, grazie al Fondo Strategico Regionale, a luglio 2026 la sala sarà dotata di illuminazione a LED per l'efficientamento energetico. Infine, attraverso i fondi interprofessionali, sono stati recuperati 64mila euro per la formazione interna, mentre la messa a reddito delle sale ha generato 431mila euro nel 2025, con una previsione di 700mila euro già contrattualizzati per il 2026.

Inoltre, per la prima volta, il Teatro si è dotato di una struttura professionale per la raccolta fondi. Il progetto “I custodi del faro” ha già visto l’adesione di grandi partner (tra cui IREN, Banca Passadore, ENI) con l’obiettivo ambizioso di raccogliere 1,65 milioni di euro entro la fine del 2026. Notevole anche il balzo del pubblico: gli abbonamenti sono passati da 1.371 a 1.952 (+42%). Parallelamente, la strategia social ha prodotto numeri record: oltre 12 milioni di visualizzazioni su Facebook e 3,4 milioni su Instagram nell'ultimo semestre.