Welfare, Genova scelta per la prima Rilevazione delle persone senza dimora del Censimento Istat

Genova è tra le 14 città metropolitane (insieme a Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia) dove il 26, 28 e 29 gennaio 2026 si svolgerà la Rilevazione sulle persone senza dimora, progetto del Censimento ISTAT, con il coordinamento della fio.PSD ETS – Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora Ente del Terzo Settore.

«L’obiettivo del primo censimento - spiega l'assessora al Welfare Cristina Lodi - è “contare” le Persone Senza Dimora e raccogliere informazioni utili alla programmazione delle politiche pubbliche più efficaci e mirate. Avere una fotografia aggiornata della presenza delle persone senza dimora nelle nostre città, conoscere le loro fragilità, comprese le dipendenze e le problematiche connesse agli aspetti sanitari, è un indispensabile punto di partenza da cui discende la programmazione degli interventi, il coordinamento di quella preziosissima macchina di supporto in prima linea fatta di volontari, associazioni, enti del terzo settore e parrocchie. Oggi, abbiamo avuto il primo incontro formativo dei Responsabili della Rilevazione, a Palazzo Tursi, condotto da Istat con il contributo della fio.PSD: saranno migliaia in tutta Italia e siamo certi che anche Genova, con la sua lunga storia di solidarietà e impegno sociale alle spalle, farà la propria parte. Il censimento sarà anche un utile strumento per valutare l'attuazione anche di azioni innovative, come la riduzione del danno per un approccio più ampio di salute, welfare e sicurezza».

A Genova sono coinvolti i soci della fio.PSD (Auxilium, Il Cesto, San Marcellino e Il Melograno), a livello nazionale hanno aderito Caritas Italiana, Sant’Egidio, Arci, Azione Cattolica, Agesci, Croce Rossa, CSVnet con l’invito alle rappresentanze locali a essere attivamente coinvolte.

Già circa mille persone si sono registrate nell’apposita piattaforma, ma l’obiettivo è quello di raggiungere diecimila registrazioni. A supporto della campagna #TuttiContano molti volti e voci note dello spettacolo e della cultura: l'attore Enzo Paci è il testimonial per Genova e in questi giorni ha lanciato il proprio appello in un video diffuso via social (www.facebook.com/share/r/1WJ1L1uMC2/).

La conta del 26 gennaio e le interviste del 28 e 29 gennaio saranno svolte da migliaia di volontarie e volontari, organizzati in squadre da 2 e 3 persone di diverse organizzazioni nazionali e Università. I volontari possono candidarsi tramite il sito www.tutticontano.fiopsd.org.

Tutti i volontari avranno una formazione in presenza e online, saranno coperti da assicurazione e riceveranno un attestato. Le candidature vanno presentate al più presto per agevolare la formazione delle squadre di rilevazione e, comunque, non oltre il 20 gennaio.