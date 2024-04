25 aprile: Genova celebra il 79esimo anniversario della Liberazione

Le celebrazioni sono iniziate questa mattina alle 8 nel cimitero monumentale di Staglieno con la formazione di un corteo e la deposizione di corone al campo israelitico, ai monumenti dedicati agli internati e ai deportati nei lager nazisti, al sacrario Trento e Trieste e al campo dei Caduti Partigiani dove è stata celebrata una Santa Messa in suffragio. Alle 10.15, dopo il raduno in piazza della Vittoria, è partito il corteo con i Gonfaloni del Comune di Genova, Città Metropolitana, Regione Liguria il medagliere dell’Anpi, il Nastro Azzurro e i labari delle associazioni combattentistiche e d’Arma e delle associazioni partigiane. È stata la giovane trombettista Ranimn Zaddem, studentessa del Liceo Musicale Pertini di Genova, a eseguire lo squillo di attenti, lo squillo di riposo e il Silenzio d' Ordinanza. In corteo anche la partigiana Gianna, Guglielma Bertini, di 103 anni, e Gilberto Salomoni, di 96 anni, uno degli ultimi sopravvissuti al campo di sterminio di Buchenwald. Il corteo, a cui hanno partecipato autorità e rappresentanti delle istituzioni, l’arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca, rappresentanti dell’Anpi, dell’Ilsrec (Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell′Età Contemporanea “Raimondo Ricci”) si è fermato presso il Ponte Monumentale per la deposizione delle corone al sacrario dei caduti partigiani e si è tenuta la lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Città di Genova e dell’Atto di Resa delle truppe tedesche. Il corteo, molto partecipato dalla cittadinanza, come ogni anno, accompagnato dalle note della Filarmonica Sestrese, ha percorso via Venti Settembre per raggiungere piazza De Ferrari, largo Pertini con la deposizione delle corone alla targa di Luciano Bolis del Movimento federalista europeo Genova e alla targa di Sandro Pertini. Momento finale delle celebrazioni (trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Genova), in una gremita piazza Matteotti, con gli interventi del sindaco e del presidente di Regione Liguria, l’orazione commemorativa di Sergio Cofferati, preceduta dall’intervento del presidente dell’Anpi Genova Massimo Brisca.