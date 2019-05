Al Duse dal 13 al 17 maggio "TEGRAS", la rassegna del teatro giovane

TEGRAS, attualmente è la più importante rassegna di teatro scuola della Regione Liguria, una significativa vetrina e occasione di confronto fra poetiche, educazione, didattica e ricerca espressiva che valorizza e approfondisce il lavoro degli insegnanti, non limitandosi solo ad una rassegna di spettacoli, ma portando l’attenzione alla valenza educativa e formativa dell’attività teatrale: un vero e proprio percorso del Teatro -Educazione.

Il grande successo delle precedenti edizioni della Rassegna TEGRAS, che ha visto la partecipazione di quasi 15.000 ragazzi di moltissime realtà scolastiche del Comune di Genova, conferma la notevole diffusione nelle scuole dell’attività teatrale per le sue importanti valenze educative e formative; il linguaggio teatrale si rivela, infatti, come strumento adeguato alla didattica trasversale a tutti i linguaggi e alle discipline curricolari.

Insieme a un rinnovato bando della Rassegna e seguendo la volontà di approfondimento e concretezza, da quest’anno TEGRAS – Teatro educazione si è rivelato un progetto articolato su più livelli di intervento

infatti, oltre ad accogliere, come di consueto, gli spettacoli frutto dei laboratori scolastici, ha proposto un percorso completamente gratuito sul tema e sulle pratiche del Teatro Educazione; due incontri rivolti a tutti gli insegnanti interessati ad approfondire, confrontarsi e condividere la loro esperienza o non esperienza in relazione al teatro e scuola, con gli organizzatori per affrontate le principali tematiche, pratiche e teoriche, legate all'attivazione di percorsi di teatro educazione.

I progetti selezionati hanno seguito un percorso di monitoraggio con gli operatori di ATS TEGRAS che, durante tre incontri per ogni progetto, hanno avuto modo di approntare con gli insegnati e gli studenti momenti di confronto, fornire strumenti di lavoro utilizzabili nell’elaborato teatrale, dando spazio alle potenzialità espressive, emotive e relazionali, alla spontaneità attraverso il linguaggio verbale e non.

Le scuole partecipanti sono:

I.C. San Martino Borgoratti- Primaria Perasso, I. C. Staglieno Secondaria I E. Lucarno, I.C. Pra Primaria Pietro Thouar, I.C. Quarto –Primaria Palli, I.C. Quezzi - Primaria G. Borsi, I.C. Quezzi – Primaria Fontanarossa, I.C. Sestri Est S.P. Tommaseo , Liceo M. Ausiliatrice - Don Orione, I.C. Barabino - S.S. 1^ - Plesso Centro Civico, I.C. Molassana Prato, IIS Montale Linguistico, I. C. Marassi – Primaria Papa Giovanni XXIII e Secondaria Lomellini, Ist. Alberghiero Marco Polo, Omnicompr. Convitto Colombo - Primaria, , Omnicompr. Convitto Colombo – Don Milani, I.C. Quezzi Sc. Primaria Cambiaso-Govi, I.C. Terralba- Primaria Solari - Opera Don Orione.

Queste due ultime scuole sono inserite in TEGRAS OFF, novità nata nella XII edizione, che inserisce nella rassegna spettacoli, la cui rappresentazione per la particolarità dell’allestimento, si svolge in altri luoghi del territorio cittadino anziché sul palco del Teatro Duse.

Dedicata alle scuole di ogni ordine e grado, la rassegna di teatro-educazione è promossa dal Comune di Genova – Direzione Marketing Territoriale, Promozione della Città, Attività Culturali con l’A.T.S.- TEGRAS Teatri in rete , costituita da: Associazione La Chascona, Compagnia Officine Papage, Compagnia Teatro Akropolis, Teatro dell’Ortica Associazione Promozione Sociale ONLUS e l’Associazione Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova - Teatro Nazionale che, anche quest’anno, offre l’eccezionale opportunità di ospitare la Rassegna nello storico e prestigioso Teatro Eleonora Duse per ben cinque giornate, da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2019 , dalle 8.00 alle 19.00.

Un rapporto, quello con il Teatro Nazionale di Genova, che si è consolidato anche attraverso un protocollo d’intesa che riconosce un processo di compartecipazione avvalorando l’efficacia di collaborazione e coinvolgimento di realtà diverse nella realizzazione della rassegna a cui partecipano 600 ragazzi.

Le cinque giornate di rassegna, ad ingresso libero e aperte a tutta la cittadinanza, nello specifico, sono rivolte a tutti gli insegnanti , educatori e ragazzi che amano vedere e fare teatro.

E’ possibile prenotare via e-mail a all’indirizzo tegras@comune.genova.it

I posti saranno assegnati privilegiando i ragazzi.

Informazioni:

www.genovacreativa.it

www.genovateatro.it

www.smart.comune.genova.it

e pagine FB: Tegras - rassegna di teatro educazione