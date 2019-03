Al via la 50a Fiera Primavera tra novità, shopping, degustazioni, sport e spettacolo

Torna la Fiera Primavera, quest’anno festeggia alla 50esima edizione. Dal 29 marzo al 7 aprile genovesi e turisti potranno ritrovare tutto per la casa e il giardino, le bontà più appetitose, motori, shopping e scoprire il nuovo layout e nuovi contenuti come il grande divertimento offerto dalla pista di go-kart e dal percorso offroad.

La campionaria ad ingresso gratuito, con le sue complessive quattrocento presenze espositive presenta una scelta vastissima di prodotti e servizi, beni durevoli e prodotti artigianali di qualità, occasioni e offerte speciali in un mix che negli ultimi cinque anni ha fatto registrare una media di oltre 250mila visitatori.

«Mai come quest'anno la Fiera si apre alla città e alle attività cittadine – ha dichiarato l’assessore al Commercio e turismo Paola Bordilli -. Si consolidano, proprio per questo 50esimo compleanno, i rapporti tra Comune, Fiera e le associazioni di categoria. La Fiera parla di qualità e di eccellenze e la nostra città ha, orgogliosamente, un numero elevato di queste realtà Su questi temi come assessorato si sta molto puntando e ringrazio pertanto Fiera di aver dato una ulteriore opportunità di lavoro congiunto: un continua collaborazione pubblico/privato che sta creando sempre più sinergie».

«Abbiamo voluto dare un’impronta particolare a questa cinquantesima edizione collaborando strettamente con l’assessorato al Commercio e con le associazioni di categoria, convinti che Fiera Primavera sia prima di tutto uno strumento al servizio delle imprese commerciali e artigianali», ha spiegato il direttore generale di Porto Antico Alberto Cappato.

«Le due importanti iniziative collaterali nelle arre vista mare, la pista di go-kart sotto la tensostruttura e il percorso offroad sulla balconata davanti al Palasport, insieme a una grande area dedicata ai motori insieme al nuovo villaggio gastronomico con le specialità delle migliori cucine italiane e non solo – ha sottolineato Rino Surace, responsabile commerciale Fiere di Porto Antico -, sono le novità introdotte per celebrare questa importante ricorrenza».

La rassegna è stata presentata oggi nella sala Bergamasco di Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova.Tra gli intervenuti Alberto Cappato, direttore generale di Porto Antico SpA, Rino Surace, responsabile commerciale di Porto Antico Fiere, Andrea Dameri, presidente di Confesercenti, Michele Montanella presidente della DRO (Distribuzione Ricambi Originali), la società cooperativa che raggruppa i concessionari auto aderenti ad Ascom-Confcommercio, Giorgio Schenone, presidente di Federmobili Genova – Ascom e Barbara Banchero, direttore di CNA Liguria.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito: www.primavera-online.it/