Alice interpreta Battiato, magia ai parchi di Nervi

Gran finale per l'edizione 2021 del Nervi Music Ballet Festival. Un appuntamento d'eccellenza con Alice che ha interpretato le canzoni di Franco Battiato nella magica cornice dei parchi e davanti al pubblico delle grandi occasioni.

Il sodalizio artistico con Battiato – iniziato negli anni Ottanta – ha caratterizzato una parte importante del percorso professionale di Alice. Per lei Battiato ha scritto brani indimenticabili, da Per Elisa che conquistò il Festival di Sanremo a I treni di Tozeur. Alice ha presentato il suo livetour che la vede protagonista in molte piazze d’Italia. In questo viaggio è stata accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli, da tanti anni collaboratore di Battiato in qualità di pianista e direttore d’orchestra.

Il Festival – giunto alla sua terza edizione – ha fatto registrare un grande successo di pubblico ed è stato ricco di esclusive e artisti internazionali del mondo della danza, della concertistica, della musica pop e del teatro. Aperto il 29 giugno con l’allestimento semi scenico di A Midsummer Night’s Dream di Shakespeare su musiche eseguite dall’Orchestra e dal Coro femminile del Teatro Carlo Felice per la regia di Davide Livermore, è poi proseguito con appuntamenti di livello internazionale, dalla musica alla danza e al teatro: oltre allo spettacolo di apertura, altre 5 nuove produzioni del Teatro Carlo Felice in prima assoluta e una prima italiana, un progetto artistico ambizioso e di respiro internazionale.

Promosso dal Comune di Genova con il patrocinio di Regione Liguria e in collaborazione con il MIC, il Nervi Music Ballet Festival 2021 è stato organizzato dalla Fondazione Teatro Carlo Felice, in collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova, la Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse, il Politeama Genovese.

La manifestazione è stata realizzata grazie al supporto del main partner Iren, del premium sponsor Banca Passadore dell’official sponsor Esselunga e in media partnership con RAI. Technical sponsor AMIU, AMT, Aster.

«Il Festival di Nervi ha portato la grande danza e la grande musica a Genova con un ricco calendario di date e numerosi artisti da tutto il mondo – spiega l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso –. Il successo di pubblico è certificato anche dal calore che questa sera è stato tributato al concerto di chiusura con una strepitosa Alice che ha interpretato gli indimenticabili brani di Franco Battiato. Abbiamo lavorato per far sì che il Festival avesse le caratteristiche di evento internazionale e ci siamo riusciti. Ringrazio la Fondazione Teatro Carlo Felice, motore della manifestazione, e il Teatro Nazionale di Genova, la Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse, il Politeama Genovese per la preziosa collaborazione. Il successo dipende anche dalla capacità di fare squadra dei principali soggetti culturali cittadini. Come Amministrazione è questa la nostra stella polare».