Allerta ARANCIONE E GIALLA per temporali di domenica 18 agosto, tutti gli aggiornamenti

Ore 17.30 - Sotto un cielo caratterizzato da ampie schiarite e addensamenti nuvolosi, prosegue questa fase di venti sciroccali (da sud-est) sul genovesato che contribuiscono a decentrare i fenomeni convettivi tra savonese e finalese (a Quiliano 25 mm di pioggia caduta dalle 16.30).

La concentrazione dell'aria più fredda alle alte quote indugia sui settori nord-occidentali, stimolando la proliferazione di celle temporalesche soprattutto in provincia di Cuneo.

Nelle prossime ore un suo più franco ingresso, associato a rotazione e rinforzo dei venti da settentrione, potrebbe accompagnare residue precipitazioni a carattere di rovescio in spostamento da terra verso mare, con possibile locale coinvolgimento del territorio comunale.

Ore 14.30 - L'ingresso di aria più fresca in quota rinnova condizioni di moderata/forte instabilità, ma a differenza della notte scorsa i rovesci e temporali a seguito della rotazione ciclonica delle correnti muoveranno principalmente dai rilievi verso mare.

Attualmente, rovesci di moderata/forte intensità interessano le aree costiere del savonese e il genovesato occidentale, mentre temporali si sono sviluppati nelle aree interne del basso Piemonte/savonese (Val Bormida)/genovesato occidentale (Valle Erro-Stura).

I fenomeni legati alla forte instabilità marittima sono traslati definitivamente verso la Toscana, dove temporali anche forti hanno interessato le aree costiere della Versilia e relative aree interne.

Nelle prossime ore presumibilmente saranno le aree del centro e ponente regionale ad essere interessate da tali condizioni nuovamente instabili, con fenomeni localmente intensi.

Ore 11.30 - La mattinata è trascorsa senza precipitazioni. Come nelle prime ore della mattinata, continua a rigenerarsi l'attività temporalesca sul Mar Ligure, fronte levante regionale ed alta Toscana, interessando marginalmente i tratti costieri.

Nelle prossime ore è comunque previsto un rinnovamento di condizioni instabili sullle zone Centro e Ponente della Liguria, compresa la città di Genova, con possibilità di nuovi rovesci e temporali localmente forti ma abbastanza mobili.

Confermata la chiusura dell'allerta arancione alle ore 16 e il prolungamento dell'allerta gialla per temporali fino alle ore 20.00.

ore 11.00 - L'allerta arancione sarà declassata a gialla a partire dalle ore 16.00 fino alle 20.00.

ore 8.00 - Nel corso delle ultime tre ore la situazione meteo non ha subito sostanziali variazioni, con piogge deboli o del tutto assenti.

Nel frattempo, poche miglia al largo, continua la rigenerazione di celle temporalesche particolarmente intense che vanno ad impattare sul levante ligure e l'alta Toscana.

Il cielo risulta coperto su tutta la città e la ventilazione è debole da nord. La temperatura risulta gradevole e compresa tra 20 e 22 gradi.

Si conferma un quadro meteo molto instabile ma che per il momento non promette precipitazioni di rilievo nell'immediato termine.

ore 04.30 - Il sistema temporalesco è transitato sulla città di Genova apportando fenomeni diffusi e forti sul territorio, cumulate orarie superiori ai 60 mm su val Polcevera e Val Varenna ove il temporale ha assunto caratteristiche di maggior stazionarietà rispetto al resto della città.

Il temporale ha ormai abbandonato il territorio comunale causando locali allagamenti e modeste criticità, al momento in città si registrano piogge deboli o moderate e con solo locali e temporanee intensificazioni.

Lo scenario meteo rimane molto instabile con nuove celle temporalesche in formazione sul mare che muovono verso golfo Paradiso e Tigullio.

ore 02.00 - Da circa 90 minuti si registra diffusa attività elettrica sul mar ligure di ponente, tra Finale Ligure e Savona.

Tale attività si associa ad un sistema temporalesco organizzato che apporta forti precipitazioni anche sulla costa, in particolare a Savona (40 mm nell'ultima ora, 70 mm dalla mezzanotte).

Il territorio genovese è raggiunto da rovesci anche di forte intensità, ma al momento intermittenti, disorganizzati e solo raramente accompagnati da fulminazioni. Nell'ultima ora si osservano comunque cumulate puntuali fino a 10/15 mm senza riscontro di particolari criticità.