Allerta meteo ARANCIONE per temporali: gli aggiornamenti in tempo reale

Ore 8.00 - La linea di precipitazioni risalita dal golfo Ligure ha raggiunto attorno alle 6 il centro cittadino portando accumuli irrisori e in generale al di sotto dei 5 mm. Attualmente nessuna pioggia è in atto sul capoluogo, il cielo risulta parzialmente nuvoloso e con timidi sprazzi di sole.

Si segnala vento di scirocco in graduale rinforzo sul golfo Ligure che tende ad assumere una direttrice più orientale/nord-orientale sotto costa nella zona centro-levante della Liguria. Tale dinamica determina un richiamo umido al momento poco significativo tra suolo e media quota: per questo motivo le piogge, al momento, risultano assenti.

Lo scirocco raggiunge più direttamente il savonese dove di fatto piove con insistenza, specie sulle aree più interne, con accumuli localmente superiori ai 20 mm.

Ore 5.15 - Nessuna precipitazione in atto sul capoluogo, nel frattempo dal golfo Ligure sta risalendo verso la regione la linea di precipitazioni associata al settore caldo della perturbazione, che ci interesserà nel corso delle prossime ore.

Al momento si tratta di fenomeni deboli-moderati e accompagnati da modesta attività elettrica, non si esclude un interessamento del capoluogo entro le prossime 2-3 ore.

La ventilazione si mantiene debole, prevalentemente da nord nei bassi strati, mentre a media quota è attivo il richiamo umido da sud est che tenderà a intensificare nel corso della mattinata.

Ore 3.10 - Il quadro atmosferico resta invariato in sede genovese: nubi poco significative, precipitazioni assenti, ventilazione debole di direzione variabile. Dai settori liguri di ponente risale invece nuvolosità legata al settore caldo della perturbazione a cui si associano temporali non particolarmente organizzati, ora attivi tra Costa Azzurra e mare antistante.

Ore 00.10 - L'allerta arancione debutta in tranquillità atmosferica con nubi poco significative sull'intera area ligure. I temporali più prossimi al dominio di interesse sono attivi sui settori occidentali della Corsica, mentre celle frontali più organizzate ed estese si dislocano dai Pirenei fino ai confini franco-svizzeri.

Su Genova domina una quiete mite e umida (24° e 72% di umidità) accompagnata da debole ventilazione di estrazione prevalentemente settentrionale.