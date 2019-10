Cassa Depositi e Prestiti inaugura la nuova sede a Genova

Cassa Depositi e Prestiti sempre più vicina ai territori e per rafforzare la sua capacità di intervento apre oggi, dopo Verona, una sede territoriale a Genova che risponde ad una visione innovativa rispetto al passato: non più uffici di rappresentanza ma punti di riferimento operativi, grazie alla presenza di professionisti dedicati, in grado di dare risposte alle esigenze di imprese e pubbliche amministrazioni tramite l’offerta dell’intera gamma di prodotti del Gruppo: finanziamenti, garanzie, venture capital e private

Oltre all’inaugurazione, questa mattina a Palazzo Tusi, alla presenza della più alte cariche cittadine e dei deputati e senatori liguri, sono stati presentati anche i quattro protocolli d’intesa siglati con il Comune di Genova e le imprese del territorio: Ansaldo Energia, Fincantieri e Saipem.

«“Partiamo dai territori” non è solo uno slogan – ha spiegato Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti -, ma una precisa volontà di rafforzare ancora di più il rapporto con le realtà locali, avviando un modello di coesione con le pubbliche amministrazioni e le imprese, portando un nuovo schema integrato di professionalità e competenze di Gruppo, fatto di tecnici al servizio del Paese. Con la firma di quattro importanti accordi, inoltre, sosteniamo il rilancio economico del tessuto imprenditoriale, che parte da Genova e interessa la Regione Liguria e tutto il territorio nazionale, confermando l’impegno del Gruppo CDP a supporto delle filiere strategiche per lo sviluppo del sistema produttivo italiano».

Come ha ricordato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria: « Cassa Depositi e Prestiti è stata vicina alla nostra città già all’indomani della tragedia del crollo del ponte Morandi, offrendo le case agli sfollati e una moratoria sui finanziamenti dei Comuni».

« E' molto importante che CdP si avvicini ai territori – è il commento del sindaco Marco Bucci - . Aprire una sede a Genova ci dà anche il messaggio che diventiamo particolarmente attrattivi per gli investimenti. Il nostro territorio necessita di circa 13 miliardi di lavori e Cdp può essere il volano positivo che non solo ci offe i mezzi per lavorare ma attrae altri investitori».

E nel protocollo sottoscritto con il Comune di Genova è previsto il supporto tecnico e finanziario allo sviluppo e alla realizzazione di nuove infrastrutture funzionali a rafforzare il sistema del trasporto pubblico locale, il rinnovo del parco autobus con vetture elettriche e lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche di ricarica e di servizi all’avanguardia. Analogo supporto verrà inoltre prestato per lo sviluppo di interventi di “Smart City”, attraverso l’utilizzo di strumenti ICT nella gestione ed erogazione dei servizi pubblici. Consulenza tecnica e finanziaria potrà essere applicata anche allo sviluppo di soluzioni di efficienza energetica, in particolare sul patrimonio immobiliare pubblico.

«Poi c'è il secondo ramo di CdP - ha proseguito Marco Bucci - quello che lavora come equity, cioè supportando le quote azionarie di importanti aziende italiane e genovesi. Ci sono molte imprese sul nostro territorio che potrebbero essere aiutate in questo modo. Si tratta di investimenti nel privato che danno, comunque, ricadute positive sul pubblico. Certamente sull'hi-tech, la silver economy e il turismo».

GLI ACCORDI DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CON LE AZIENDE DEL TERRITORIO

Gli altri tre protocolli con le imprese partecipate Ansaldo Energia, Fincantieri, e Saipem, leader a livello internazionale nell’ingegneria applicata ai settori dell’energia e della cantieristica. Gli accordi, oltre a sostenere direttamente i piani di espansione delle tre società, puntano a promuovere l’innovazione e la crescita domestica e internazionale delle loro filiere, strategiche per lo sviluppo del tessuto produttivo italiano.

Il protocollo con Ansaldo Energia punta a fornire supporto - anche finanziario - ai fornitori strategici della società al fine di favorirne la crescita sul mercato nazionale e internazionale e supportarne il processo di innovazione.

L’accordo con Fincantieri è finalizzato a favorire l’accesso al credito delle imprese della filiera attraverso strumenti di credito agevolato a medio-lungo termine in pool con il sistema bancario, oltre a favorirne la crescita sui mercati esteri. E quello siglato con Saipem, anche in questo caso, ha la finalità di agevolare la crescita delle imprese fornitrici della società con strumenti di credito agevolato, supporto dell’accesso al credito e strumenti di finanza alternativa come ad esempio i minibond.

«Grazie per quello che avete fatto – ha concluso il sindaco Bucci rivolgendosi al board di Cassa Depositi e Prestiti – ma il più grosso grazie è per quello che farete. Il vostro aiuto sarà una mano calda e attiva, che ci aiuterà a far sì che Genova quella grande città che merita di essere : la prima del Mediterraneo e tra le più importanti d’Europa».

--