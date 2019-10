CertOSA quartiere condiviso, un anno di eventi al Mercato comunale e dintorni

È stato presentato martedì 29 ottobre a palazzo Tursi il progetto CertOSA che, a partire da giovedì 31 ottobre porterà, per più di un anno, al Mercato comunale di Certosa e nei suoi dintorni, incontri, laboratori, musica, bookpoint, storycorner, show cooking e cene e, per finire, uno spettacolo itinerante, cui tutti potranno partecipare, in giro per la delegazione.

'CertOSA, quartiere condiviso', è il titolo del progetto che ha vinto il bando Civica, progetti di cultura e innovazione civica, della Compagnia di San Paolo, e che ha per capofila l’associazione Chance Eventi, che da 20 anni organizza il Suq Festival a Genova.

Oltre al Comune di Genova, partner firmatari del progetto capofilato da Chance, sono: il Municipio Valpolcevera, la cooperativa sociale Ascur, l'associazione Meglio Insieme onlus, la Casa del migrante ecuadoriano in Liguria e il consorzio Mercato di Certosa.

«È stata una programmazione condivisa, da subito, con i partner firmatari del progetto CertOSA – spiega Carla Peirolero, poject manager – ma anche con associazioni e con i cittadini di Certosa. Per noi una grande opportunità di approfondimento sui bisogni del territorio, il nostro non è un progetto di riqualificazione di spazi, ma di relazioni tra persone: ogni giovedì dentro al mercato ci sarà un book point dedicato ai bambini, ma anche uno story center, ovvero un posto dove le persone anziane racconteranno le loro esperienze nel quartiere di tanti anni fa, anche portando oggetti e foto storiche».

«Come Comune siamo molto contenti di questo progetto che avviene in parallelo al lavoro sulla parte strutturale del mercato. Contiamo sia su una scoperta sia su un attaccamento maggiore a una struttura mercatale intesa non soltanto come luogo commerciale, ma anche come agorà sociale, momento di incontro tra le persone nonché di riscoperta dell'acquisto di qualità nelle microimprese che tengono vivi i nostri quartieri – dichiara l’assessore Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo Vallate, Grandi Eventi, Paola Bordilli. – Il progetto ha un ampio respiro e potrà aprirsi a collaborazioni con realtà importanti come le tante fiere che caratterizzano la Vallata».

Primo evento in programma, giovedì 31 ottobre, dalle 18 alle 21.30 all'interno del mercato comunale, che per l’occasione prolungherà l’orario di apertura fino alla sera. Attività per bambini legate alla festa di Halloween con costruzione di lanterne luminose o bamboline Guaguas de pan, ma anche show cooking con Chef Kumalé, cena conviviale a base di cucina genovese ed ecuadoriana al prezzo accessibile di 10 euro e, per finire, canti del gruppo Trallallero e della Casa del migrante ecuadoriano.

Il budget del progetto, che ha una durata di tredici mesi è di oltre 100 mila euro, di cui il 65% è coperto con fondi del bando Civica. «Si tratta di un progetto attraverso cui la cultura diventa strumento di attivazione civica della cittadinanza e, in un periodo di restrizione degli spazi collettivi abbiamo deciso di aprire una seconda edizione del bando Civica, a cui si può partecipare fino al 23 dicembre» annuncia Roberto Timossi, del comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo.

«Un progetto a cui come Comune non faremo mancare il sostegno, ma soprattutto la presenza per costruire assieme momenti di aggregazione e collaborazione a partire dalle nostre radici culturali anche attraverso, per esempio, le raccolte di memorie e racconti dei cittadini e la presenza graditissima all'interno del progetto del gruppo Spontaneo Trallalero – aggiunge Paola Bordilli –. Il Comune, ringraziando Compagnia di San Paolo e Chance Eventi Suq, mette a disposizione anche il suo ruolo di facilitatore nella creazione di dialogo e contatti con le realtà operanti sul territorio e nella valle per un progetto che bene si inserisce in un 2019 che ha visto impegnare da parte dell'Amministrazione quasi 300 mila euro in opere edilizie tra lavori al tetto, al cornicione, impianto di illuminazione e di impermeabilizzazione proprio del Mercato di Certosa, segno di attenzione presente e costante».