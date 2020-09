Consegnati i guidoni ai circoli velici partecipanti alla Coppa Bartolomeo Boero

Genova e il mare hanno un indissolubile legame esaltato anche dalla passione sportiva. A rinnovare questo sentimento è stato il sindaco Marco Bucci, velista appassionato, che nel suggestivo Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi ha consegnato i guidoni ai circoli velici liguri che con i loro equipaggi e scafi migliori sabato prossimo si contenderanno la prima edizione del Trofeo Challenge Coppa Bartolomeo Boero, già Palio della Millevele, iniziativa contestuale alla Millevele 2020.

La veleggiata dello Yacht Club Italiano, che quest’anno giunge alla 33ma edizione con molte novità, farà parte dei grandi eventi del 60° Salone Nautico e vedrà la partenza anche della grande avventura di The Ocean Race verso il The Grand Finale del 2023.

All'evento di stamattina sono intervenuti la vice presidente del Gruppo Boero Cristina Cavalleroni Boero e il presidente dello Yacht Club Italiano Gerolamo Bianchi. Durante la cerimonia, si è posto l’accento sulla volontà condivisa di rendere Millevele un’opportunità per fare sistema tra le tante realtà veliche del territorio ligure, per aumentare il tasso qualitativo di manifestazioni simili, con una partecipazione sempre maggiore, sulla falsariga di quanto prodotto negli anni dalla Barcolana di Trieste, non a caso gemellata proprio con la Millevele. Le ultime due miglia della regata si svolgeranno davanti a corso Italia, in modo che anche chi è a terra possa godersi lo spettacolo. Ad aggiudicarsi il Trofeo Challenge Coppa Bartolomeo Boero sarà l’imbarcazione ‘sociale’ meglio classificata nel raggruppamento più numeroso; un premio speciale in denaro sarà poi devoluto al circolo che avrà piazzato più imbarcazioni tra i primi cinque di ogni categoria.

Al termine della conferenza stampa il sindaco di Genova Marco Bucci ha così commentato: «Con enorme piacere oggi abbiamo consegnato i guidoni ai rappresentanti dei circoli velici della Liguria che hanno collaborato con lo Yacht Club Italiano per preparare la Millevele 2020. La veleggiata si conferma una splendida sfida con centinaia di imbarcazioni, che durante il weekend del Salone Nautico, coloreranno il mare di fronte alla città. La Millevele si pone dunque come un evento sportivo mirato a promuovere l’immagine della città e questo splendido sport. Dobbiamo puntare a far sistema e lavorare tutti insieme per rendere la Millevele la manifestazione leader del Mediterraneo. Buon vento!».

«Con questa cerimonia – ha aggiunto il presidente dello Yacht Club Italiano Gerolamo Bianchi - abbiamo voluto sottolineare quanto sia fondamentale la partecipazione di tutti, sia a terra che in mare, per far crescere un evento come la nostra veleggiata. La risposta dei Circoli è stata immediata e con grande soddisfazione, oggi, abbiamo consegnato i guidoni a tutti i rappresentanti dei Club che ci sono stati vicini in questi ultimi mesi e che saranno in acqua sabato mattina. Già questo è un successo e la dimostrazione di quanto sia efficace fare sistema per valorizzare il nostro sport e, di conseguenza, il nostro territorio».

«Il Trofeo Challenge Coppa Boero Bartolomeo – ha sottolineato Cristina Cavalleroni Boero – è un omaggio al mare e alla città di Genova da dove, nel 1831, è iniziata l’avventura del nostro gruppo. Siamo orgogliosi di essere oggi partner tecnico dello Yacht Club Italiano e di contribuire con lui al rilancio di questo trofeo che porta il nome della mia famiglia e che negli anni è stato vinto dai velisti più prestigiosi».

Questi sono i circoli coinvolti nella manifestazione: Circolo Nautico "Ugo Costaguta", Circolo Velico Arenzano, Club Nautico Bogliasco, Club Velico Cogoleto, Centro Velico Interforze, Circolo Nautico ILVA, Circolo Nautico Mandraccio, Circolo Nautico Sturla, Circolo Vele Vernazzolesi, Club Vela Pegli, Dinghy - Snipe Club, Il Pontile ASD Vela e Pesca, Rowing Club Genovese, Unione Sportiva Ecologica Ciappeletta, Unione Sportiva Quarto, Elpis, Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico Rapallo, Club Amici Vela e Motore, Circolo Velico Santa Margherita Ligure, Yacht Club Sestri Levante, Club Vela Sori, Varazze Club Nautico e Comitato Circoli Velici Genovesi. Le sezioni della Lega Navale Italiana di: Chiavari e Lavagna, Genova Quinto, Genova Centro, Rapallo, S.Margherita Ligure, Sestri Levante e Varazze.