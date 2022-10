Convegno Wall of Dolls sulla prevenzione del tumore al seno

L'assoluto valore della prevenzione e della diagnosi precoce del carcinoma alla mammella, gli aspetti del percorso e del miglioramento della qualità della vita dei pazienti metastatici e il ruolo essenziale della formazione: sono stati questi i temi del convegno “Tumore al seno: dalla prevenzione alla cura, con consapevolezza” organizzato da Wall of Dolls Liguria in collaborazione con il Municipio VIII Medio Levante ed il patrocinio del Comune di Genova. L’evento, moderato dalla giornalista Sara Tagliente, è stato ospitato nell’Istituto Marcelline di via Zara ed ha raccolto interventi di esperti del settore e quelli di rappresentanti di società scientifiche, associazioni e pazienti.

A portare i saluti del Comune di Genova è stata Francesca Corso, assessore alle Pari opportunità: «Ringrazio molto Wall of Dolls per l’organizzazione di questo convegno con il quale si rinnova l’attenzione nei confronti delle donne. I temi della prevenzione e della sensibilizzazione assumono sempre più una valenza fondamentale, così come quello della gestione della malattia. È attraverso questi momenti di condivisione e di divulgazione che tutti ci si può arricchire prendendo consapevolezza delle grandi prove che a volte la vita ci mette di fronte ma anche fornendoci i suggerimenti migliori per superarle. Rinnovo personalmente e a nome dell’Amministrazione il nostro totale supporto ad iniziative così importanti».

Oltre a lei sono intervenuti il parlamentare Matteo Rosso, i consiglieri regionali Stefano Balleari e Brunello Brunetto ed il presidente del Municipio VIII Medio Levante Anna Palmieri. Presenti anche Alessandro Bonsignore presidente dell’Ordine dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Genova, Carmelo Gagliano presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova e Michelangelo Librandi segretario generale Uil Fpl.

Alla tavola rotonda hanno partecipato il presidente di Lilt Genova Paolo Sala e la presidente dell’associazione Tumore al Seno Metastatico-Noi Ci Siamo Marina La Norcia. Con loro i professionisti dell’ospedale Villa Scassi Asl3 Genovese Giuseppe Perniciaro (direttore S.C. Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica), Manlio Mencoboni (responsabile S.S.D. Oncologia Medica), Stefano Spinaci (dirigente medico S.S. Senologia Chirurgica), Nicoletta Gandolfo (direttrice del Dipartimento Immagini e coordinatrice Breast Unit Asl3), la psicologa Chiara Urci e l’infermiera Silvia Gori.

Ottobre è il mese che Lilt-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori dedica alle campagne di sensibilizzazione ed educazione relative al tumore al seno. Secondo il report “I numeri del cancro in Italia 2021” nel 2020 le nuove diagnosi di carcinoma alla mammella sono state circa 55.000 e nel 2021 i decessi sono stati circa 12.500; la sopravvivenza a 5 anni della diagnosi è dell’88%. Nonostante i dati rimangano allarmanti emerge un confortante parametro positivo; dal 2015 ad oggi la mortalità è scesa del 6%, merito anche di una maggiore informazione e prevenzione.

L’incontro di informazione e formazione ha ottenuto anche il patrocinio di Regione Liguria, Ordine dei Medici di Genova, Ordine degli Infermieri di Genova, Croce Rossa, Rotary Club San Giorgio Genova, UIL FPL e la partecipazione di Lilt Genova e di Tumore al seno metastatico-Noi Ci Siamo.