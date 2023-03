Coppa Milano-Sanremo. Oltre 100 le auto storiche iscritte alla corsa

Presentato oggi a mezzogiorno, nella sala Trasparenza di Regione Liguria, il programma della XIV rievocazione storica della Coppa Milano - Sanremo in agenda dal 23 al 26 marzo che segue un percorso di oltre 900 Km., la maggior parte dei quali lungo le strade e tra i paesaggi liguri.

Alla Coppa, da sempre un’occasione indimenticabile di intrattenimento dal fascino unico ed esclusivo per equipaggi italiani e stranieri, sono iscritti oltre un centinaio di equipaggi.

La manifestazione, per la prima volta parte da e arriva a Milano, in un loop circolare che rappresenta una novità sostanziale dal punto di vista sportivo e logistico in quattro i giorni di competizione effettivi.

All'incontro con i media hanno partecipato, tra gli altri, Simona Ferro, assessore allo Sport di Regione Liguria, Augusto Sartori, assessore al Turismo e ai Trasporti di Regione Liguria e Federica Cavalleri, consigliere delegato ai Grandi Eventi del Comune di Genova.

“Un evento coivolgente per genovesi e turisti - ha sottolineato Federica Cavalleri, consigliere delegato ai Grandi Eventi del Comune di Genova - domenica 26 marzo dalle ore 8.30 animerà la città con il raduno delle auto storiche. Invito tutti in piazza De Ferrari per la partenza dei bolidi e per rivivivere l'elegante atmosfera di una gara storica, dall'allure senza tempo. La tappa che da Pontinvrea termina sabato 25 marzo nel cuore di Genova, meta della giornata di gara, si chiuderà con un esclusivo gala dinner nella suggestiva location dell’Acquario di Genova."

Da piazza De Ferrari i bolidi di ieri affronteranno, poi, la salita del Monte Fasce fino a Uscio, attraverseranno i territori del Passo del Portello e di Mongiardino Ligure e poi tornareranno a Milano, dove è prevista la cerimonia di premiazione dei vincitori nella sede di AC Milano in corso Venezia.

Negli anni alla gara hanno partecipato famosi assi del volante e illustri personaggi del jet set internazionale in un mix perfetto di tradizione, competizione, eleganza e savoir faire. L’evento si inserisce nel Campionato Italiano Grandi Eventi - ACI Sport, riservato alle più importanti gare di regolarità classica che annovera gli eventi Coppa delle Alpi, Coppa d’Oro delle Dolomiti, Gran Premio Nuvolari e Targa Florio Classica.

All’interno di questa rievocazione storica si terrà, come da tradizione, la prestigiosa Coppa delle Dame, ideata per la prima volta agli inizi del secolo scorso, dedicata agli equipaggi femminili.

La competizione è patrocinata da Regione Lombardia, Regione Liguria, Regione Piemonte, Comune di Milano, Comune di Monza, Comune di Genova, Comune di Asti, Comune di Sanremo, Comune di Loano, Comune di Sassello.