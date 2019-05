Count down per la Regata delle Antiche Repubbliche marinare

Il sindaco Marco Bucci, al timone del Galeone bianco, ha guidato l’equipaggio dal Porto antico al porticciolo Duca degli Abruzzi dove, nella sede dello Yacht club, si è svolta la cerimonia di consegna delle divise ai vogatori dell’imbarcazione che difenderà i colori di Genova nella Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, prevista sabato 1° giugno a Venezia.

La 64a edizione della nota manifestazione sportiva di rievocazione storica, istituita nel 1955 per ricordare le imprese e le rivalità tra Genova, Pisa, Amalfi e Venezia e sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica, come di consueto sarà preceduta da un corteo storico, con 300 figuranti, ad interpretare episodi e personaggi legati alla storia marinara delle rispettive città e del loro ruolo nel Mediterraneo.

Il giorno seguente i quattro equipaggi in rappresentanza di ciascuna repubblica si sfideranno a bordo dei Galeoni, ricostruiti su modelli del XII secolo e dipinti con i tradizionali colori delle quattro città: bianco Genova, azzurro Amalfi, rosso Pisa e verde Venezia. Contrariamente agli altri anni, la competizione non sarà preceduta dalla gara dei gozzi che assegnava la scelta delle corsie, pertanto si ricorrerà all’estrazione a sorte.

La regata 2019 si presenta molto impegnativa, data la conformazione a mezzaluna del campo di gara. Il percorso, di 2.000 metri, partirà dai giardini di S. Elena lungo il bacino di San Marco per arrivare al traguardo del Campo della Salute.

L’equipaggio vincitore si aggiudicherà il trofeo in oro e argento, realizzato dalla scuola Orafa fiorentina, e lo conserverà per un anno, per poi rimetterlo in palio in occasione della Regata successiva.

Ecco il programma:

venerdì 31 maggio

18.30 - corteo storico, sfilata delle delegazioni in costume di Pisa, Amalfi, Genova, Venezia, da piazza San Marco, lungo la Riva degli Schiavoni, fino a via Garibaldi

19.45 - cerimonia di presentazione degli equipaggi, in via Garibaldi

20.30 - concerto dei Batisticoco, in via Garibaldi

Sabato 1° giugno

10 - Palazzo Ducale – Sala dello Scrutinio (ingresso su invito). Cerimonia del gemellaggio Adriatico con le città delle Repubbliche Marinare: Genova, Amalfi e Pisa

19 - Regata dei galeoni. A seguire: premiazione degli equipaggi in tribuna d'onore.

Diretta televisiva su RAI DUE dalle ore 18.50

Le selezioni dell’equipaggio genovese sono iniziate lo scorso gennaio e hanno interessato atleti di tutta la Liguria; attualmente la rosa conta ben 22 atleti, che costituiranno l’ossatura della squadra anche nei prossimi anni.

La guida dei ragazzi è stata affidata al direttore tecnico Bruno Lantero (già tecnico nazionale) e all’allenatore Enzo Mancuso, professore di emanazione del sedile mobile, il primo e di canottaggio a sedile fisso, il secondo. La commissione tecnica è invece formata da Tullio Bonfà e Stefano Crovetto.

Dopo innumerevoli test remo ergometrici e uscite in mare con il Galeone, il binomio Lantero/Mancuso ha selezionato i 12 atleti (+ 2 timonieri) che formeranno l’equipaggio di Genova.

Ecco i convocati:

Giorgio Casaccia - classe ’97, nazionale azzurro, campione mondiale Juniores 2014

2 bronzi ai Campionati mondiali; 7 ori, 7 argenti, 2 bronzi ai Campionati italiani

Lorenzo Gaione - nazionale azzurro, medaglia d’oro al Memorial d’Alojia, bronzo agli Europei juniores

Federico Garibaldi - classe ‘94, atleta per anni nel giro della nazionale, partecipazione a 13 edizione dei Mondiali 2 ori, 2 argenti, 3 bronzi; 10 ori, 12 argenti, 7 bronzi ai Campionati italiani

Enrico Perino - 36 anni, veterano del Galeone, vari titoli ai campionati italiani in coppia con Federico Garibaldi

Alan Bergamo - 21enne, 4° posto alla Coupe de jeunesse 2016, per motivi di studio tesserato con la società Gavirate

Marchetti Edoardo - 24 anni, atleta di Santa Margherita Ligure, pluricampione Italiano

Francesco Garibaldi - 27 anni, 2 titoli Mondiali su Costal Rowing, pluricampione italiano

Marco Farinini - più volte sul podio di gare nazionale e internazionali

Giacomo Costa - classe ’97, numerosi Campionati italiani con 7 ori, 8 argenti, 4 bronzi

Giambattista Figari - 8 volte campione italiano con la società Gianni Figari di Santa Margherita Ligure

Alessandro Bonamoneta - promessa della nazionale azzurra, dopo l’oro vinto nel 2018 a Gravelines, torna sul podio con il bronzo nell’edizione 2019 dei Campionati europei a Essen

Altemani Riccardo - 8 titoli italiani con la società Gianni Figari di Santa Margherita Ligure

Timonieri:

Alessandro Calder - campione mondiale juniores

Lorenzo Caprile - innumerevoli titoli italiani con la società Gianni Figari di Santa Margherita Ligure