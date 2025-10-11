Cultura, apre a Palazzo Ducale la grande mostra collettiva "Moby Dick - La Balena"

Da secoli l’uomo è stato affascinato dalle balene e, fin dall’antichità, sono nati miti e leggende, credenze e racconti che ne hanno messo in luce la natura simbolica e ambivalente: da una parte esseri mostruosi in grado di inghiottire navi e portare distruzione, dall’altra creature benevole, regine dell’oceano.

Una delle più grandi icone letterarie ispirata a queste creature è Moby Dick, il romanzo di Herman Melville pubblicato nel 1851. In esso, il capitano Achab insegue ossessivamente una gigantesca balena bianca in una storia piena di simbolismo e riflessioni filosofiche.



Prendendo le mosse dal capolavoro dell’autore americano per scandagliarne le molteplici interpretazioni, storiche e simboliche, Palazzo Ducale di Genova ospita negli spazi dell’Appartamento del Doge, dall’12 ottobre 2025 al 15 febbraio 2026, "Moby Dick - La Balena", una grande mostra collettiva che attraversa i secoli e le arti, e costruisce un’esperienza espositiva complessa e inedita.

La mostra – che si inserisce nell’anno Genova e l’Ottocento indetto dal Comune di Genova – è a cura di Ilaria Bonacossa e Marina Avia Estrada, con Michela Murialdo, ed è realizzata in collaborazione con TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary).

"Moby Dick - La Balena" si sviluppa in un percorso di scoperta di un universo artistico multiforme, passando dall’arte medievale a quella più contemporanea, dalla storia della navigazione all’illustrazione, fino alla scienza e la biologia.



Grandi installazioni video, sculture, tele, fotografie e incisioni indagano i grandi temi di questa straordinaria opera: dalla lotta tra l’uomo e la Natura al conflitto tra il bene e il male, dai sentimenti di passione e vendetta ai temi del viaggio e della scoperta.

I temi dell’esposizione verranno approfonditi da un ricco programma di conferenze e di laboratori educativi per famiglie e studenti, oltre a visite guidate e workshop tematici.

«È per me un grande onore assumere l'incarico di Presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, con la volontà di aprire una nuova fase per questa istituzione così centrale per Genova e per tutta la Liguria – dichiara Sara Armella, presidente Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura - Inizio questo percorso con "Moby Dick - La Balena", un progetto autoprodotto che ho il piacere di trovare già realizzato e che ben testimonia la vitalità e a capacità del Ducale di proporre iniziative di respiro internazionale. Il mare - protagonista della mostra e parte fondanete dell'identità di Genova - è evocato qui nella sua dimensione simbolica e universale: luogo di incontri, di aventure e di sfide, che appartiene profondamente alla nostra storia e al nostro carattere. Un ringraziamento sincero alle curatrici Ilaria Bonacossa e Marina Avia Estradam a TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, e a Regione Liguria e Comune di Genova per il loro prezioso sostegno. Questo – spiega Armella – è l'inizio di un nuovo cammmino che desidero affrontare con entusiasmo, con l'obiettivo di rendere Palazzo Ducale sempre più di un luogo di cultura viva condivisa e aperta a tutti».

«La collaborazione con la rete dei Musei di Genova è uno dei valori aggiunti di “Moby Dick – La Balena”, una grande mostra internazionale che va dall'arte antica fino al contemporaneo, riuscendo a coinvolgere non solo soggetti internazionali come prestatori e organizzatori, ma anche la rete territoriale che, attraverso le sue collezioni, diventa costruttrice del percorso espositivo – commenta l'assessore alla Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari – Questo è un grandissimo valore per la città, perché significa anche permettere di dare luce al territorio, costruendo un progetto capace di arrivare a tutti e di costituire, nei confronti del pubblico, un'attrattiva forte. La mostra racconta una storia straordinaria che passa attraverso gli oggetti, la visione degli artisti e il racconto innovativo di un testo capitale come quello di Melville. Ciò avviene non a caso in un anno dedicato all'800, il secolo dei grandi romanzi e della trasformazione della letteratura. Una visione complessiva, innovativa e prismatica sotto tanti punti di vista – prosegue l'assessore – che diventa il cuore di una mostra che parla davvero a tutte le sensibilità, dai bambini fino agli studiosi, con un approccio al contempo giocoso e scientificamente curato, con l'ausilio delle tecnologie immersive. A nome dell'Amministrazione ringrazio Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, le curatrici Ilaria Bonacossa e Marina Avia Estrada, e tutti coloro che, con immensa dedizione e capacità esplorativa, hanno partecipato all'allestimento di questa mostra che invito tutti a visitare per restare incantati, ancora una volta, di fronte al fascino e al mistero del mare e dei suoi abitanti. Un mare – conclude Montanari – che è certamente luogo di scoperta, ma deve essere anche spazio di dialogo e riflessione sul futuro in ambito culturale per una città come Genova».

Moby Dick - La Balena

Storia di un mito dall’antichità all’arte contemporanea

12 ottobre 2025 – 15 febbraio 2026

Palazzo Ducale, Appartamento a Cappella del Doge

Una mostra prodotta da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

in collaborazione con TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary

Curatrici

Ilaria Bonacossa e Marina Avia Estrada. Assistente curatrice: Michela Murialdo

Ideazione e concept allestimento

Fabio Cherstich, con Andrea Colombo

Progetto di allestimento e direzione lavori

Giovanni Guerrieri



Catalogo

Allemandi editore



Official sponsor

Banca Passadore

Orari

Mar-Ven 9-19; sab-dom 10-19; lunedì chiuso