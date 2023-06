Dal 12 al 23 giugno le Giornate della Vista ai Magazzini del Cotone

Dal 12 giugno, a Genova il progetto della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia Giornate della Vista, che ha l'obiettivo di offrire a persone fragili un accesso sostenibile alle visite oculistiche.

Le giornate, patrocinate da Camera dei Deputati, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Liguria e Comune di Genova, sono in agenda dal 12 al 23 giugno al piano terra del modulo 7 dei Magazzini del Cotone in Porto Antico.

All'evento inaugurale oggi alle 12, in rappresentanza dell'Ente civico è intervenuto l'assessore alle Politiche Sociali Lorenza Rosso che ha sottolineato: "Questa iniziativa è importantissima perchè crea una rete di interventi tra gli operatori del territorio impegnati nella cura delle persone in difficoltà economiche e sociali. I pazienti che accedono a questo servizio avranno la prestazione di una visita oculistica gratuita e, in base alla prescrizione che ne accertasse una patologia oculare, un paio di occhiali con lenti specifiche a correzione del difetto della vista riscontrato".

Una clinica oculistica è stata allestita, grazie alla strumentazione tecnica donata da Essilor e in collaborazione con Comunità di Sant’ Egidio, Ordine di Malta e Associazione Ambulatorio Internazionale Città Aperta. Con un team di 6 oculisti e 4 ortottisti dell’Istituto Gaslini e dell’Ospedale di Sarzana saranno visitate oltre 600 persone.

In questa tappa genovese è a disposizione anche uno strumento diagnostico di ultimissima generazione che permette un'analisi computerizzata per immagini di cornea, retina e nervo ottico - OTC - e così individuare moltissime patologie oculari.

La Fondazione si occuperà di effettuare visite oculistiche a titolo gratuito e donare occhiali da vista a chi ne avesse bisogno: subito dopo la visita medica, gli ottici di GrandVision e Salmoiraghi & Viganò individuano la migliore soluzione visiva in base alla prescrizione.

La Fondazione OneSight EssilorLuxottica opera in tutto il mondo. Dal 2013 con il sostegno di istituzioni, ONG e una vasta rete partner, la Fondazione ha dato accesso permanente all'assistenza oculistica a più di 600mila persone e ha fornito occhiali a oltre 61 milioni di individui nelle comunità svantaggiate del pianeta. Facendo proprio l’obiettivo delle Nazioni Unite, la Fondazione si è posta come traguardo quello di contribuire a eliminare i difetti visivi non corretti entro il 2050.

Con un tour di dieci città in dieci mesi, le Giornate della Vista permetteranno a circa 8.000 persone l'accesso a una assistenza oculistica adeguata alle necessità riscontate.

LE ASSOCIAZIONI COINVOLTE IN CITTA'

COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO

Nata a Roma nel 1968 per iniziativa dell’allora studente liceale Andrea Riccardi, è conosciuta nel mondo per l’aiuto ai poveri, il lavoro per la pace e il dialogo, l’accoglienza ai rifugiati con i corridoi umanitari, le campagne per i diritti, come quello alla salute in Africa e l’abolizione della pena di morte.

Oggi la Comunità è presente in più di 70 Paesi del mondo con oltre 60mila aderenti, uomini e donne di ogni età e condizione uniti dall’impegno volontario e gratuito, e una più vasta cerchia di simpatizzanti e amici che collaborano attivamente in diverse iniziative.

ORDINE DI MALTA

Ordine religioso- laicale e Ente primario di diritto internazionale. Intrattiene rapporti diplomatici con oltre 100 Stati tra cui Santa Sede e Repubblica Italiana.

Diciotto le rappresentanze ufficiali e gli osservatori permanenti presso Nazioni Unite, Unione Europea e numerose organizzazioni internazionali.

L’Ordine è presente stabilmente in 58 paesi con undici Gran Priorati e Sottopriorati e 47 Associazioni nazionali, nonché numerosi ospedali, centri medici, ambulatori, corpi di soccorso, fondazioni e strutture specializzate che operano in 120 paesi.

I suoi 13.500 membri e 80.000 volontari, coadiuvati da personale di alto profilo professionale composto da oltre 25.000 tra medici, infermieri, ausiliari paramedici e collaboratori volontari, si dedicano all’assistenza di poveri, ammalati e di tutti coloro che soffrono.

ASSOCIAZIONE AMBULATORIO INTERNAZIONALE CITTA’ APERTA

Medici e volontari insieme per promuovere il diritto alla salute proprio di ogni essere umano, di qualunque provenienza geografica, religione e status sociale.

Viene offerta un'assistenza medica di base agli immigrati “non regolari” con un’azione anche politico-sociale in difesa dei diritti alla persona.

Grazie a un rapporto di collaborazione con consultori, istituto di Igiene, ospedali e ASL 3, ai pazienti è riconosciuto il diritto di accesso in ambulatori esterni per esami diagnostici, visite specialistiche e consulenze.

Aperto tre ore, dal lunedì al venerdì al pomeriggio, dal 1994 ha accolto quasi 20.000 pazienti.