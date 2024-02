Via del Campo, inaugurato il mercato contadino di Campagna Amica

Nel cuore del centro storico di Genova, in via del Campo 9r, da oggi fare la spesa diventa un'esperienza unica grazie al primo mercato contadino fisso e al coperto di Campagna Amica in Liguria. Questa novità è frutto di un percorso lungo oltre un anno e di un sogno, anche di riqualificazione territoriale, trasformato in realtà con il forte sostegno del Comune di Genova. In attesa di aperture più ampie, il mercato sarà aperto nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 8 alle 15.

Il taglio del nastro si è svolto questa mattina alla presenza dell'assessore comunale a Commercio e Artigianato Paola Bordilli: «Siamo entusiasti del grande lavoro di Coldiretti che contribuisce al netto rilancio di una parte importante dei caruggi di Genova. Quella dei mercati al coperto è una iniziativa che Campagna Amica ha già creato con successo in altre città italiane. È una grande gioia che anche a Genova sia data la possibilità ai cittadini di conoscere il meglio della filiera agricola locale».

Alla grande festa di inaugurazione erano presenti, fra i numerosi ospiti, anche il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana e dell'arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca.

Il progetto, curato da Coldiretti e realizzato in una delle strade simbolo del centro storico genovese, si pone l'obiettivo di racchiudere il meglio della Liguria in un unico mercato contadino a filiera corta. Una decina di produttori agricoli si sono riuniti sotto lo stesso tetto per offrire in vendita diretta le proprie eccellenze a chilometro zero, al loro fianco anche postazioni con proposte di street food. Oltre all'attività di vendita diretta verranno organizzati eventi e degustazioni, laboratori e attività didattiche.