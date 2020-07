In dirittura d'arrivo il cantiere di Boccadasse

Ieri pomeriggio il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione Giovanni Toti, l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova Pietro Piciocchi e la consulta disabili cittadina hanno effettuato un sopralluogo per testare l'avanzamento dei ravori di restyling iniziati dopo la devastante mareggiata della notte tra il 29 e il 30 ottobre 2018.

I lavori hanno riguardato la riqualificazione del borgo e della passeggiata a mare, con l'uso di pietre storiche, il recupero del ciottolato antico, la sostituzione della pavimentazione che nel tempo aveva visto sovrapporsi ciottoli e asfalto. Anche il muretto di protezione in cemento armato, danneggiato dalla forza delle onde, in accordo con la soprintendenza, è stato fasciato con pietra dell'Antola per riacquistare il suo fascino storico. Particolare attenzione è stata dedicata alla disabilità, con la progressiva eliminazione di tutte le barriere architettone, la realizzazione di una passerella per raggiungere la battigia e l'acquisto di una carrozzella da “spiaggia” . L'importo complessivo dei lavori è stato di 950 mila euro con fondi stanziati dalla Regione Liguria.

“Restituiamo ai genovesi e ai turisti che visitano e visiteranno Genova la bellezza del borgo di Boccadasse – dice il sindaco di Genova Marco Bucci -. Una delle nostre perle, uno dei biglietti da visita della città nel mondo. Distrutta da una mareggiata che ci ha ferito profondamente, siamo riusciti a renderla ancora più bella di prima con accorgimenti architettonici e una cura definita di tanti particolari. Siamo ormai alla fine dei lavori, attendiamo ancora qualche intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche necessario perché tutti possano usufruire della spiaggia del borgo più incantevole del mondo”.