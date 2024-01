"Equinozi", al via la nuova stagione del Teatro dell'Ortica

Equinozio è quando il giorno e la notte hanno la stessa durata, quando le ore di luce sono uguali alle ore di buio; un allineamento geometrico, un momento esatto e brevissimo all'interno di un grande oscillare, in cui tutto si trova improvvisamente ordinato.

È questo lo spirito fondativo di “Equinozi”, la nuova stagione del Teatro dell’Ortica . Organizzata con il contributo del Comune di Genova, la rassegna sarà inaugurata sabato 13 gennaio alle ore 18.30 dallo spettacolo "Finora" ed abbraccerà i prossimi mesi sino alle porte dell’estate.

Il calendario comprende 14 titoli, non senza sorprese: la prima nazionale di una nuova produzione interna (“Come per guadare un male” in scena sabato 3 febbraio), tre prime regionali e l’arrivo sul palco di via Allende 48 di otto compagnie ospiti provenienti da tutta Italia.

Dopo un 2023 dedicato alla memoria di Anna Solaro e alla grande eredità umana e professionale che ha lasciato, il Teatro dell’Ortica si ripresenta quindi con una programmazione ancora una volta legata al teatro sociale e alla ricerca di nuovi linguaggi per raccontare il presente delle persone e dei territori.

«Sono entusiasta di annunciare "Equinozi", la nuova stagione del Teatro dell’Ortica che ci accompagnerà fino a inizio estate. Un calendario che comprende quattordici spettacoli, tra cui la prima nazionale di una nuova produzione del Teatro, che saranno anche un'occasione di riflessione per il pubblico – commenta l’assessore al Marketing territoriale Francesca Corso –. Voglio quindi ringraziare il Teatro dell’Ortica, che continua a offrire al nostro pubblico una programmazione artistica di alta qualità e invito tutti i cittadini a partecipare a questa nuova stagione, a lasciarsi coinvolgere dai vari spettacoli e a scoprire l'importante contributo che il teatro può dare alla nostra comunità».

«Equinozi vuole essere un'occasione ampia di riflessione per interrogare il pubblico sul confine e sui limiti del nostro stare nel mondo – spiega il direttore artistico dell’Ortica Giancarlo Mariottini - attraverso gli stili le forme e linguaggi che ci sono affini come il contemporaneo e il post moderno, il teatro sociale il teatro di narrazione, la dimensione pratica del laboratorio teatrale e dell'interazione. L’equinozio ci parla di una fugacità e un insieme di occasioni minute, preziose e insostituibili che ci interrogano sul nostro essere vivi, sul nostro essere corpo in movimento e sul nostro essere costantemente alle prese con equilibri precari all'interno dei sistemi complessi e compositi. C'è bisogno di dipanare l'esistente per raggiungere i noccioli delle questioni. C'è bisogno di fare i conti con i limiti e con le potenzialità. C'è bisogno di trovare un tempo che non sfugga e che non intrappoli, ma che apra alla bellezza del dispiegarsi della vita. C'è bisogno di un momento».

Con questa nuova stagione, che vanta anche il supporto della Associazione Nuovo Ciep, Iren e Coop Liguria, tornano i workshop, con la consueta formula laboratorio+spettacolo che aprirà a tutte e a tutti, ancora una volta, le porte della partecipazione e della condivisione di quel momento creativo ed esperienziale che costituisce il lavoro alla base e dietro gli spettacoli. «Saranno tanti sguardi su tematiche che si toccano e ci sfidano come cittadini e come individui – sottolinea Mariottini – corporeità, disabilità, invisibilità, sessualità, violenza e giustizia, relazione, cura e prendersi cura, vita, morte e finitezza».

Equinozi si intreccerà con la stagione di teatro ragazzi “Fiabe Fuori dal Centro”, iniziata durante lo scorso autunno, e che proporrà ancora sette appuntamenti dedicati alle famiglie, tra teatro, animazione, laboratori e condivisione. Inoltre prosegue in parallelo la stagione “Spirali”, nata dalla rete di teatri liguri di cui il Teatro dell’Ortica fa parte e che porterà a Genova spettacoli di compagnie nate nei territori della nostra regione, permettendo anche allo staff dell’Ortica di raggiungere nuovi palcoscenici e nuovo pubblico.

Tutti i dettagli sulla nuova stagione teatrale sono reperibili sul sito ufficiale: www.teatrortica.it.