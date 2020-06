Euroflora: la "rara bellezza" nei Parchi di Nervi

86.000 metri quadrati di allestimenti floreali, 17 fontane e 6 km complessivi di percorsi. Sono alcuni dei numeri di Euroflora 2021, la grande rassegna dedicata a fiori e piante in programma l’anno prossimo, tra il 24 aprile e il 9 maggio, nella splendida cornice dei Parchi e Musei di Nervi. Un luogo, quest’ultimo, di straordinario interesse botanico, paesaggistico e artistico, che si unirà con la qualità della migliore produzione florovivaistica e il fascino della creatività di giardinieri, progettisti e compositori floreali.



Euroflora, giunta ormai alla 12esima edizione, è stata presentata oggi in streaming nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi.



Relatori il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio, il presidente di Porto Antico di Genova SpA Mauro Ferrando, il direttore di Euroflora Rino Surace, gli architetti Matteo, Antonio e Marta Lavarello, progettisti della manifestazione, con gli interventi in collegamento di Alberto Manzo del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Anna Flavia Pasquarelli di ICE, Leonardo Capitanio, presidente dell’ANVE, Stefano Mai, assessore all’agricoltura della Regione Liguria, Judith Wade, Ceo di Grandi Giardini Italiani e Arturo Croci, presidente delle giurie internazionali di Euroflora 2021, nonché testimone storico della manifestazione e fra i massimi esperti di florovivaismo internazionale.



Sarà un’edizione più che mai a sostegno del settore, che potrà contare su collaborazioni importanti come quelle del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dell’Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori, dell’Agenzia ICE - che porterà a Genova compratori provenienti da diversi mercati esteri - e di Grandi Giardini Italiani, la rete che raggruppa i più prestigiosi giardini pubblici e privati del nostro Paese.



Giardini svelati tra fiori e piante che saranno il contorno - accanto alle collezioni permanenti di arte moderna e déco in mostra nei musei di Nervi - della musica dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice. Elemento distintivo di un calendario di eventi pensato per esaltare lo stretto legame tra la musica classica e le essenze florovivaistiche in esposizione. In tutto ci saranno 86 mila metri quadrati di allestimenti floreali, di cui 3.500 riservati al florovivaismo ligure: un metro quadro per ognuna delle 3.500 imprese del settore che, nel 2020, dovranno fare i conti con un crollo del 50% del loro fatturato per una perdita di circa 400 milioni di euro.



Euroflora 2021 sarà caratterizzata dall’elemento dell’acqua con grandi sequenze di ruscelli e fontane, ampi spazi ovali si combineranno con le suggestive visuali dei Parchi per offrire ai visitatori prospettive emozionanti con essenze rare, esemplari unici, collezioni straordinarie, produzioni di eccellenza e un sistema di percorsi ampliato che attraversa giardini e ville storiche affacciati sul mare.



Tra le novità di questa 12esima edizione anche uno spazio dedicato al progetto del Parco del Ponte.



Altre informazioni su tutti i particolari, le novità, gli spazi si possono trovare sul sito www.euroflora.genova.it, una piattaforma studiata per assumere importanti funzioni informative, di biglietteria on-line, e capace di assistere gli espositori in tutte le fasi di rapporto con gli organizzatori.



Al sito si affiancano Facebook, Instagram e Twitter.