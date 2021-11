Fondazione Auxilium. Novant'anni al servizio della comunità genovese

Lunedì 8 novembre alle 11, con il patrocinio del Comune di Genova, nel salone di Rappresentanza in Palazzo Tursi è stato ospitato un evento per ricordare e testimoniare i 90 anni della fondazione di Auxilium.

L'incontro è stato un’occasione per raccontare una storia di Chiesa attiva e partecipe.

E’ stato presentato un video con splendide vedute della città, molto curato e dettagliato, che ha ripercorso la cronostoria delle attività e delle relazioni di Auxilium con il territorio, a partire dai suoi primordi, nel 1931, per volontà del cardinale don Giuseppe Siri. In un video messaggio introduttivo il sindaco Marco Bucci ha ringraziato la Fondazione, a nome di tutti i genovesi ,per l’impegno fattivo e auspicato sinergie ancor più intense con gli enti e le associazioni del terzo settore.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, Mario Baroni, delegato alle Politiche Sociali del Comune di Genova e Ilaria Cavo, assessore alle politiche socio-sanitarie di Regione Liguria.

Ha concluso i lavori padre Marco Tasca, Arcivescovo della città.

Alla fondazione hanno dedicato e offrono il proprio contributo migliaia di volontari, benefattori, sostenitori. Auxilium ha sempre rivolto la sua azione alla parte di collettività più sofferente, inaugurando negli anni servizi innovativi e collaborazioni continue con le istituzioni.

Nel corso della mattinata è stato ricordato l’appuntamento con la Celebrazione eucaristica, nella cattedrale di San Lorenzo, officiata dall’Arcivescovo padre Tasca, in agenda sabato 13 novembre alle ore 18 per la ricorrenza della 5^ Giornata mondiale dei Poveri. L’appuntamento di oggi è stato trasmesso in streaming sul canale Youtube de Il Cittadino e sulla pagina facebook di Fondazione Auxilium.