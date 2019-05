Genova Beach Soccer, al via una stagione storica

Entusiasmo alle stelle per il ritorno in serie A, colori biancorossi e bandiera di San Giorgio in evidenza sullo stemma. La Genova Beach Soccer è stata presentata in grande stile questa mattina a Palazzo Tursi, accolta dal consigliere comunale delegato allo Sport.

L’evento, dedicato alla stampa e agli appassionati, si è svolto a pochi giorni dall’esordio nella nuova stagione agonistica che prenderà il via la prossima settimana con l’impegno in Coppa Italia ad Alghero; ulteriori tre tappe porteranno alle fasi finali che si disputeranno a Catania dal 9 all’11 agosto. Il primo appuntamento con la serie A, invece, sarà dal 14 al 16 giugno a Viareggio, poi il circus del beach soccer si sposterà a Lignano Sabbiadoro dal 5 al 7 luglio per chiudere a San Benedetto del Tronto dal 12 al 14 luglio.

Quest’anno la massima serie è suddivisa in due gironi: la Poule Scudetto e la Poule Promozione: della prima fanno parte le otto squadre partecipanti allo scorso campionato e le due migliori di una classifica di merito stilata in base al rendimento degli ultimi 5 anni; nella seconda si sfideranno tutte le altre aventi diritto ad iscriversi alla Serie A e, fra queste, anche la Genova Beach Soccer che nel proprio girone troverà l’Atletico Licata, Vastese, Bari, Cagliari, Città di Milano, Noname Nettuno, Sicilia, Romagna e la new entry Virtus Entella (ex Bragno Beach Soccer).

Fiore all’occhiello della società genovese è la Liguria Beach Soccer patrocinata dal Comune di Genova. Giunta alla sesta edizione, ed in programma sulla sabbia della Vallescrivia Beach Arena di Busalla, è una manifestazione irrinunciabile dell’estate ligure insieme al memorial giovanile “Graziano Giovinazzo”, dedicato alla memoria di un loro dirigente prematuramente scomparso.

La Genova Beach Soccer, co-fondata da Nicolò Rossetti e Mattia Memoli, ha nel suo organigramma il consigliere delegato agli affari legali Fabio Sciutti, il team manager Paolo Covotta e il fisioterapista Luca Pastorino. L’attuale rosa, guidata da mister Enrico Ragni e con Gianni Felicità suo secondo, è composta da: Alessandro Giovinazzo, Davide Alesso, Francesco Bruzzone, Andrea Raso, Vincenzo Cammaroto, Marco Napello, Marco Bondelli, Fabio Sciutti, Mattia Memoli, Mirko Grilli, Simone Brunelli, Nicola Donato, Marco Fassone, Daniele Brema, Fabio Oliviero, Edoardo Grosso, Luca Malinconico, Nicolò Rossetti, Simone Romei e Omar Rizqaoui.