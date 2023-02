Genova celebra la Giornata mondiale contro il cancro infantile

Con un girotondo solidale di bambini, insegnanti, autorità e passanti è cominciata questa mattina, nell’ambito delle iniziative per la Giornata mondiale contro il cancro infantile, la manifestazione di ABEO Liguria (Associazione Ligure del bambino Emopatico ed Oncologico). In cerchio intorno alla fontana di Piazza de Ferrari c’era anche Carmelo Cassibba, Presidente del Consiglio comunale.

«E’ fondamentale aiutare i piccoli pazienti e le loro famiglie in tutto il percorso di malattia e degenza - ha detto Cassibba - cerchiamo, come amministrazione, di essere presenti al meglio delle nostre possibilità per facilitare questo cammino».

La manifestazione si è conclusa con il dono di un melograno, simbolo dell’iniziativa “Diamo radici alla speranza, piantiamo melograni”, da parte del Presidente di ABEO Francesco Massa al Presidente della Regione Giovanni Toti.