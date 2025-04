Genova in fiore per Euroflora

Genova è pronta a ospitare i visitatori di Euroflora 2025 al Waterfront di Levante.

Doppia edizione dei Rolli Days. I Palazzi dei Rolli, Patrimonio Unesco, aprono le loro porte, con le visite guidate, nei week end del 26-27 aprile e 3-4 maggio https://landing.visitgenoa.it/rollidays-online/rolli-days/ che hanno registrato già oltre 28mila prenotazioni in tre giorni.

Sabato 26 aprile, in piazza Matteotti dalle 21 alla mezzanotte, si terrà Genova, Flower Power Lights, lo spettacolo di luci e musica che animerà la piazza con suggestivi giochi floreali proiettati sulla facciata di Palazzo Ducale. Alle 21 si aprirà la serata con la musica del dj RAR3 che guiderà il pubblico in un viaggio nella musica commerciale, dagli anni '60 a oggi, attraverso un mix di stili classici e moderni, dai Bee Gees ad Avicii, da Gloria Gaynor a Bob Sinclair. Dalle 22 la musica si fonderà con le videoproiezioni progettate dal visual designer di fama internazionale Luca Agnani, che animerà l'architettura di Palazzo Ducale con immagini in 3D e 4D sincronizzate al dj-set.

La sera di sabato 3 maggio in occasione del secondo fine settimana dei Rolli Days, i palazzi di Strada Nuova apriranno le loro porte al pubblico per una vera e propria experience serale. Sino alla mezzanotte i divulgatori scientifici condurranno il pubblico all'interno degli splendidi palazzi rinascimentali e barocchi con l'accompagnamento musicale su via Garibaldi che vedrà esibirsi gli artisti Laura Masotto e Fejka in un allestimento curato da Electropark per la rassegna Rolli Plays.

Fiori protagonisti anche nel defilé "Il Giardino di Flora", organizzato dal Municipio I Centro Est, a Palazzo Tursi, il 27 aprile alle 18. Per l'occasione sfileranno alcuni dei principali gruppi storici cittadini con abiti a tema floreale che si sono avvicendati nelle mode dal IV al XX secolo. Ad accompagnare la sfilata saranno le installazioni realizzate da Elena Cavallo ed Enrica Carini.

“Euroflora Diffusa, Bellezza e Colori nei Municipi: vie, piazze, con temi floreali, coinvolgendo tutta la città”. È il progetto di decorazione urbana pensato per abbellire la città con tematiche floreali coinvolgendo tutto il territorio. Dal “Corridoio Fiorito”, realizzato da Aster, che guiderà i visitatori dalla stazione Genova Brignole all'ingresso di Euroflora (con una decorazione su ogni lampione per creare un percorso di invito verso la fiera) al suggestivo "Gozzo Fiorito" a Boccadasse, saranno creati percorsi sensoriali che porteranno un tocco unico alla tradizione marinaresca della città. Il progetto prevede una serie di installazioni floreali, realizzate da Aster, in vari punti segnalati dai municipi, che vanno a decorare ville storiche, parchi e piazze nei diversi quartieri genovesi, da ponente a levante e nelle vallate.

Installazioni temporanee saranno allestite in varie aree verdi della città (Villetta Di Negro, Villa Giuseppina, Villa Piantelli). Davanti alle principali strutture ricettive, per rafforzare e celebrare il legame tra Genova, Euroflora e il sistema di accoglienza turistica, saranno posizionate delle panchine che richiameranno il logo e la magia della grande manifestazione floreale.

Per festeggiare il ritorno di Euroflora al Palasport arriveranno anche la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup di tennis.

Il Museo del Risorgimento a Casa Mazzini, martedì 29 aprile alle 15.30 e mercoledì 30 aprile alle 17, spazio per due visite guidate sul tema dei motivi botanici nei fazzoletti patriottici conservati nella raccolta di cimeli del museo.

Al Museo di Archeologia Ligure è previsto, domenica 27 aprile alle 15:30, un percorso e un laboratorio di cianotipia su piante, semi e fiori dalla preistoria dal titolo Erbario preistorico in blu.

Giovedì 24 aprile, martedì 29 aprile, mercoledì 30 aprile e giovedì 1° maggio sempre alle 17:30 ai Musei di Strada Nuova si potrà visitare Flora D’Autore, approfondimenti sulle collezioni.

Il Museo Diocesano presenta Museo in fiore, un percorso espositivo aperto dal 25 aprile al 2 giugno, dove dai dipinti esposti faranno 'capolino' piante e fiori e frutti, simbolo di una natura lussureggiante e meravigliosa, ma contenitori di significati simbolici con cui arricchire la scena rappresentata nell'opera www.museodiocesanogenova.it

Le biblioteche del sistema bibliotecario urbano di Genova diventano luoghi di incontro tra cultura e natura, offrendo un programma ricco di eventi, letture e approfondimenti tematici.

I negozi di tutta Genova festeggeranno il ritorno a casa di Euroflora infiorando le vetrine con arredi che richiameranno il tema di fondo della 13^ edizione - “La natura si fa spazio” – valorizzando al tempo stesso i fiori e le piante della Liguria.

Il concorso vetrine, promosso dalla Camera di Commercio, metterà a disposizione i premi per le diverse categorie in gara, e sarà realizzata in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti Genova