Genova Liguria Film Commission - workshop sulle coproduzioni internazionali

Una giornata sul tema L’audiovisivo – un possibile volano per le coproduzioni internazionali, oggi a Villa Bombrini. L’evento, promosso da Genova Liguria Film Commission e FiLSE, in collaborazione con Società per Cornigliano e Centro Studi Amadeo Peter Giannini, ha visto la partecipazione istituzionale del Comune di Genova, con gli assessori al Marketing territoriale Francesca Corso e al Turismo Alessandra Bianchi.

Si tratta del primo appuntamento genovese del progetto europeo transfrontaliero FRI_START Evolution che, oltre alla Liguria, coinvolge la Toscana, la Corsica e la Costa Azzurra «una giornata di approfondimento su uno dei temi cardine negli assetti industriali odierni del cinema e dell’audiovisivo» come ha spiegato la presidente di GLFC Cristina Bolla, che ha poi precisato: «negli ultimi anni il sistema della coproduzione fra società europee di diversa nazionalità è diventato lo strumento più efficace per dare respiro, sostenibilità economica e visibilità più ampia ai progetti filmici, soprattutto indipendenti».

All’apertura dei lavori era presente l’assessore Francesca Corso, che ha commentato: «Genova è un set ideale per la produzione audiovisiva, ambito nel quale la nostra città è sempre più all’avanguardia grazie al lavoro capillare di Genova Liguria Film Commission per attrarre produzioni cinematografiche e serie tv, spot pubblicitari e video musicali. Tutto questo ha ricadute assai positive sul nostro territorio, anche in termini di crescita del settore dei servizi e delle professionalità genovesi e liguri a supporto delle produzioni esterne».

Alla sessione pomeridiana del workshop, iniziata con l’illustrazione del progetto FRI_START e dei suoi obiettivi, ha partecipato l’assessore Alessandra Bianchi, secondo la quale «Film Commission è sicuramente un forte volano per il turismo genovese. Grazie ai progetti strategici e competitivi che GLFC mette in campo, Genova si caratterizza sempre più come set a cielo aperto: un’occasione per mettere in luce le bellezze naturali della nostra città e per sottolineare scorci più di nicchia, ma di grande impatto. La narrazione di Genova attraverso la produzione audiovisiva contribuisce in modo efficace alla definizione del brand e al posizionamento della nostra città come destinazione turistica».

A conclusione dei lavori è stato presentato I miei occhi, un cortometraggio opera prima del giovane regista ligure Tommaso Acquarone. Il film, interamente girato a Genova, è stato selezionato dall’Academy per le nomination agli OSCAR 2023, e la prossima settimana sarà protagonista anche a Los Angeles.

Il 3 novembre sbarcherà invece all’American Film Market che si terrà a Santa Monica, con un evento dedicato organizzato da GLFC.

La presenza di Genova Liguria Film Commission all’American Film Market si inserisce nel quadro di “Filming in Italy”, programma istituzionale promosso da Ministero agli Affari Esteri, Italian Trade Agency, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC, Cinecittà e Anica.