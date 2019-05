A Genova tre giorni di incontri dedicati al mondo degli over 65

Seconda edizione, nella nuova location del palazzo della Borsa, per il Silver Economy Forum: giovedì 13, venerdì 14 e la mattina di sabato 15 giugno saranno due giorni e mezzo dedicati al mondo dei ‘silver’, cioè gli over 65. Un programma fitto di incontri, convegni, spazi espositivi sul tema dell’invecchiamento attivo e i servizi a esso collegati. L’intento è affrontare i temi attuali e futuri sull’impatto sociale ed economico di una popolazione che sta invecchiando sempre più, cercando di interpretare quelle che saranno le sfide del futuro.

Promosso da Comune di Comune di Genova e Associazione Genova Smart City e organizzato da Ameri Communications, il Forum è stato presentato mercoledì 30 maggio nella sala dorata della Camera di Commercio dall’assessore allo sviluppo economico Giancarlo Vinacci.

«Ancora una volta Genova è in primo piano sul tema della silver economy. Il nostro intento è quello di valorizzare la nostra posizione geografica, il nostro modo di vivere, la nostra longevità a favore di un settore che guarda anche al futuro, ai processi innovativi per migliorare la vita dei silver, al comparto turistico che ci permetterà di sviluppare nuove residenze e nuova ricettività per coloro che si stabiliranno qui per lunghi periodi – afferma Giancarlo Vinacci, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova – L’obiettivo è quello di sviluppare strutture ricettive, nuove formule alberghiere, un’ampia offerta di intrattenimento culturale e gastronomica, per prepararsi ad accogliere il target turistico dei senior e del loro indotto familiare al fine di creare nuovi posti di lavoro per i nostri giovani».

Il forum, che riunirà a Genova i più importanti player del settore e vedrà coinvolti 50 relatori, è suddiviso in sette sessioni: Ageing population, le sfide del futuro; Il turismo è senior: Genova e Liguria come meta ideale per i silver; Sistema pensionistico assicurativo e immobiliare; Nuove professioni per nuovi posti di lavoro; Domotica e processi innovativi per l’invecchiamento; Terza età e diritti; Dopo i cinquant’anni in salute, benessere e bellezza. Saranno a disposizione per il pubblico test gratuiti sul proprio stato di salute.

«Si tratta di un universo in continua espansione, l’aspettativa di vita si allunga sempre più e questa tendenza va messa a sistema e affrontata in maniera positiva. Genova si pone come un vero e proprio centro innovativo di ricerca sull’‘ageing population’. Infatti i nostri centri di ricerca e l’Università in primis ma anche il Polo Ligure Scienze della Vita (Liguria Digitale) e Alisa presentano caratteristiche d’eccellenza per le nuove strategie di supporto all’invecchiamento attivo della popolazione, in termini scientifici ma anche economici” spiega Daniela Boccadoro Ameri, animatrice e organizzatrice della manifestazione».

Oltre a Comune di Genova e Città Metropolitana, Regione Liguria, Camera di Commercio, Confcommercio, Confindustria Genova, quest’anno sarà ospite la filiera Life Sciences di Assolombarda (che riunisce circa 6000 aziende tra associazione Confindustria di Milano, Monza e Brianza, Lodi).

A dimostrazione dell’importanza della Silver Economy, nell’ultimo anno sono state messe in campo dagli enti locali nel diverse iniziative con lo scopo di creare nuove opportunità di lavoro a favore di giovani e startup. Dalla Call for Ideas lanciata lo scorso novembre dall’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Genova e dedicata a nuove idee, proposte, soluzioni e opportunità di investimento a sostegno dell’invecchiamento attivo, all’Hackathon “Open Innovation City”, realizzato in collaborazione tra Comune di Genova e Fondazione Fiware, per lo sviluppare di nuovi servizi e applicazioni anche nel settore silver.

Per registrarsi gratuitamente all’evento e consultare il programma completo della manifestazione: www.silvereconomyforum.it

Hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa: Basko Supermercati, il Gruppo Kos - Anni Azzurri, il Gruppo Korian.

Il magazine www.altraeta.it è media partner ufficiale della manifestazione.