Grande partecipazione, questa mattina, per la Giornata della Trasparenza, organizzata da Regione Liguria nella Sala Colombo di via Fieschi per affrontare i temi della trasparenza e legalità nell’ambito della pubblica amministrazione.

A portare i saluti del sindaco Marco Bucci, l’assessore al Personale e alle Politiche dell’Istruzione del Comune di Genova Marta Brusoni, che ha evidenziato come la sempre maggiore sinergia tra l’amministrazione pubblica e la società civile, nel rispetto della trasparenza, possa portare un cambiamento positivo finalizzato al benessere dei cittadini.

Oltre al tema della trasparenza, si parlato del sistema dell’anticorruzione, del PIAO (il documento unico di programmazione e governance degli enti pubblici che assorbe i Piani su performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione), delle procedure del PNRR, del rapporto tra pubblica amministrazione e i portatori di interesse le cosiddette lobby, della comunità di pratica dei responsabili anticorruzione creata recentemente dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, della percezione della corruzione da parte dei dipendenti pubblici con una ricerca in campo sanitario, del tema del whistleblowing.

L’assessore regionale all’Organizzazione e al Personale Simona Ferro ha sottolineato che efficienza ed efficacia delle funzioni pubbliche possono e devono andare di pari passo con il rispetto della legalità, e che anzi sono rafforzate dalla legalità e dalla trasparenza delle stesse.