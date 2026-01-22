Giorno della Memoria, Genova rinnova l'impegno nel ricordare l'Olocausto

A ottantuno anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau da parte dell’Armata Rossa, Genova e la Liguria hanno rinnovato il loro impegno nel custodire il ricordo dell’Olocausto con una seduta solenne del Consiglio regionale, ospitata nell’Aula Sandro Pertini e dedicata al Giorno della Memoria.

Un momento di profonda riflessione civile e istituzionale, volto a ricordare lo sterminio del popolo ebraico e le persecuzioni subite da milioni di persone nei campi di concentramento nazisti per motivi razziali, religiosi e politici. Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità, rappresentanti delle istituzioni, studenti e cittadini.

In rappresentanza del Comune di Genova è intervenuto il vicesindaco Alessandro Terrile, con lui anche il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa a testimonianza del forte legame tra la città e i valori della memoria, della responsabilità e della consapevolezza storica.

I lavori si sono aperti con l’intervento del presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari, cui è seguita l’orazione ufficiale affidata a Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma. Un intervento intenso, che ha ripercorso il significato profondo della ricorrenza, richiamando la necessità di comprendere fino in fondo le dinamiche che portarono alla tragedia della Shoah e l’importanza di mantenere viva la memoria di quegli avvenimenti e di quel periodo per contrastare ogni forma di negazionismo, antisemitismo e intolleranza.

Nel corso della mattinata si è svolta anche la premiazione degli studenti vincitori della diciottesima edizione del concorso “27 gennaio: Giorno della Memoria”, promosso dal Consiglio regionale e rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. Un momento particolarmente significativo, pensato per coinvolgere le nuove generazioni in un percorso di studio, consapevolezza e responsabilità civile.

La cerimonia rientra nel più ampio programma di iniziative promosso dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria e da numerose realtà associative del territorio in occasione del Giorno della Memoria: incontri, momenti di approfondimento, attività culturali e progetti educativi pensati per mantenere viva la consapevolezza storica e rafforzare i valori di rispetto, solidarietà e convivenza civile. Il calendario completo è scaricabile all'indirizzo: smart.comune.genova.it/comunicati-stampa-articoli/giorno-della-memoria-2026-il-calendario-delle-iniziative.