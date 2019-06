Gli enti locali scendono in campo per salvare gli impianti sportivi

Mettere in sicurezza gli impianti sportivi per il calcio dilettantistico e intervenire laddove versino in condizioni di dissesto. E' questo la scopo dell'accordo siglato questa mattina da Regione Liguria, Comune di Genova, Figc e Lega Nazionale Dilettanti. Una giornata importante per lo sport genovese in cui sono state messe a disposizione, da istituzioni, risorse per 2,5 milioni di euro per sei impianti sportivi. A questi fondi si aggiungono 400 mila euro delle società per la manutenzione straordinaria come il rifacimento del manto in erba sintetica.La Regione Liguria ha stanziato, a valere sul Fondo Strategico Regionale, 1 milione mentre il Comune di Genova ha dato la disponibilità a finanziare le opere di rifacimento del manto erboso, attraverso risorse per 1 milione e 500 mila euro complessivi mentre le società sportive concessionarie cofinanziano i lavori con una quota minima di 60 mila euro. Il raccordo tecnico verrà assunto dalla Lega Nazionale Dilettanti.

"Con questa operazione diamo una risposta molto attesa dal mondo calcistico dilettante genovese - spiega Ilaria Cavo, assessore allo Sport della Regione Liguria - perché erano anni che non si interveniva sui campi che sono ancora quelli originali. Abbiamo deciso di fare sistema con il Comune e la Figc per rispondere alle richieste delle società". A Genova i campi sono stati costruiti, per quasi la metà, tra il 2013 e il 2004 e le attuali condizioni sono alquanto precarie. Si è deciso quindi di sostituire il manto erboso in erba sintetica artificiale con un altro materiale innovativo e di ultima generazione. Un segnale importante di collaborazione tra pubblico e privato. "Questo è il vero valore dell'accordo - ha sottolineato l'assessore al Patrimonio del Comune di Genova Pietro Piciocchi - saranno le società ad appaltare e gestire i lavori che il comune finanzierà e supporterà con il proprio personale tecnico". Si tratta di un momento storico ha sottolineato il consigliere delegato allo sport del Comune di Genova Stefano Anzalone, "di vitale importanza per le società sportive che compiono grandi sacrifici per consentire a moltissimi ragazzi e ragazze di fare sport nella nostra città". Sono infatti circa 30 mila i dilettanti liguri dei quali almeno ventimila giovani e giovanissimi. "Partiamo da oggi - conclude Giulio Ivaldi, presidente ligure della Lega Nazionale Dilettanti - per dire che, in futuro, saremo su campi adeguati. Un progetto che aspettavamo da tanto tempo e che, finalmente, si concretizza"