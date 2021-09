I successi degli olimpionici liguri celebrati a Palazzo Ducale

In ricordo di Tokio 2021, un'edizione speciale delle Olimpiadi, oggi nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, una cerimonia per celebrare i trionfi e l'impegno di atleti, preparatori, dirigenti che hanno rappresentato la città di Genova e la regione Liguria ai Giochi Olimpici organizzati nel paese del Sol Levante.

All'evento hanno presenziato il sindaco Marco Bucci, il consigliere delegato allo Sport Stefano Anzalone, il consigliere delegato ai rapporti con il CONI Vittorio Ottonello, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro.

“A maggio, quando avevamo consegnato la bandiera di San Giorgio agli atleti genovesi sapevamo che avrebbero onorato al massimo la nostra Città. E così è stato – ha sottolineato il sindaco Bucci - Questi campioni sono un esempio per tutti noi e per tutti i nostri ragazzi. Lo sport è uno specchio della nostra vita, ci insegna che nulla è impossibile. A nome mio, della Città e di tutti i Genovesi, grazie. Grazie per le emozioni che ci avete regalato, per avere portato il nome, i colori e la bellezza di Genova nel mondo”