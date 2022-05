Il ministro del turismo Garavaglia in visita a Genova

Giornata “genovese” del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia che questa mattina ha partecipato in Regione a un incontro con i rappresentanti delle istituzioni locali e con gli stakeholder del settore.

"La ripartenza del turismo in Italia – ha detto a margine dell’appuntamento – sta andando particolarmente bene, la classifica del World Economic Forum vede il settore migliorare di due punti passando dal dodicesimo al decimo posto in un anno. E' bastato un anno di attività per mettere un po' d'ordine al settore e far guadagnare due punti nella classifica sulla competitività del settore turismo, questo è un risultato oggettivamente molto positivo".

All’incontro hanno partecipato il presidente della Regione Liguria e il sindaco di Genova, oltre ad esponenti – tra gli altri – di Confindustria, delle categorie, degli albergatori e delle guide turistiche. Numerosi gli argomenti sul tavolo, dalle risorse agli aspetti della promozione e della comunicazione, dalla formazione alle politiche attive del lavoro in un settore che rappresenta un’importante fetta del Pil nazionale

"La Liguria – ha proseguito il Ministro – è una delle Regioni italiane che ha già iniziato a 'volare' nella ripartenza del settore turistico impostando correttamente la campagna di promozione che non guarda solo al bellissimo mare, alla Bandiere Blu, ma che intercetta la voglia di attività sportive e open air, che la nuova figura del turista cerca".

"Quello delle attività all'aria aperta è un tema che non sarà più una moda, - ha concluso Garavaglia - ma sarà sempre di più un modo per orientare le scelte. Quindi il fatto che la Liguria si sia posizionata per tempo puntando su attività come il trekking, le piste ciclabili, le e-bike, è sicuramente un dato positivo che dà un vantaggio competitivo".