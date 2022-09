Inaugurata la nuova "passeggiata" verso la Lanterna. Il complesso monumentale che guarda al 2030 con "The Sustainable Herit@Ge"

La Lanterna di Genova da oggi è più accessibile e sostenibile, più multimediale, aperta alle esigenze di cittadini e turisti e proiettata culturalmente verso il 2030, quando compirà 900 anni.

La nuova rampa di accesso alla passerella verso la Lanterna, per agevolare l’accoglienza dei visitatori con abilità motorie più fragili, è stata inaugurata questa mattina dall’assessore al Patrimonio, Porto, Mare e Pesca del Comune di Genova, con la presidente del Mu.Ma, Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni Nicoletta Viziano, e Andrea De Caro direttore operativo del complesso monumentale Lanterna di Genova, a testimonianza del grande lavoro di squadra e della sinergia tra enti, messa in campo negli anni per arrivare alla valorizzazione di uno dei simboli della città.

Elemento principale e punto di snodo del percorso che dal Terminal Traghetti porta al complesso della Lanterna, è il nuovo totem di acciaio da cui parte la rampa disabili; sono stati presentati anche i nuovi percorsi per ipovedenti, pannelli e insegne che costeggiano l'intero percorso, e infine la passeggiata è stata resa ciclabile, e dotata di un ticket office più innovativo e funzionale.

Il progetto chiamato “The Sustainable Herit@GE” prevedrà in futuro anche la realizzazione di una nuova lounge area, con caffè panoramico e bookshop e un Open air museum, che disegnerà il nuovo volto del parco della Lanterna, all’interno di un piano generale dell’intera area, la cui progettazione è affidata allo studio RPBW-Renzo Piano Building Workshop.

"Rendere completamente accessibile la passeggiata della Lanterna era un impegno che ci eravamo presi come amministrazione e l'inaugurazione di oggi arriva dopo un complesso iter, su cui abbiamo lavorato con tenacia. Finalmente il monumento simbolo della nostra città sarà accessibile a tutti, turisti e genovesi anche con disabilità o con problemi di mobilità, consentendo una più ampia fruibilità di un percorso unico e con un panorama mozzafiato sul porto, cuore della nostra economia. Grazie alla collaborazione con il Mu. Ma. e l'associazione Amici della Lanterna, abbiamo portato a termine un percorso avviato nel 2017 con il trasferimento della passeggiata dall'agenzia del demanio alla proprietà del Comune, un obiettivo per nulla scontato, ma indispensabile per la valorizzazione di un complesso monumentale che oggi si arricchisce, puntando su temi strategici come l'accessibilità e la sostenibilità ambientale". Ha detto l'assessore al Porto e Patrimonio del Comune di Genova che, dopo il taglio del nastro all’ingresso della passerella, ha donato pezzetti di tricolore, per buon auspicio, a tutti i soggetti che hanno reso possibile la realizzazione dell’opera.

In occasione delle Giornate europee del Patrimonio saranno inoltre previsti due eventi speciali il prossimo 25 settembre: il finissage della mostra “Navigando Farò Cultura. Fari e Patrimonio Costiero” a cura dell’Associazione italiana Giovani per l’Unesco e l’edizione speciale “Ti porto alla Lanterna”, una visita guidata che dai moli medioevali del Porto Antico accompagnerà cittadini e turisti fino alla terrazza panoramica del Faro