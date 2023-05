Nella Sala Clerici del Galata Museo del Mare lunedì 22 maggio alle ore 12 si è tenuta la conferenza stampa d'illustrazione del programma della rassegna Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di Mare che torna nell'anno di Ocean Race. Tra i presenti: Francesco Maresca, assessore alle Politiche del Mare, Nicoletta Viziano, presidente Muma e Marina Stella, direttore generale Ucina Confindustria Nautica.

Alla 4^ edizione quest’anno, da venerdì prossimo sono proposti con protagonisti d'eccezione, momenti di racconto di donne e uomini, legati al mare. Atleti che compiono grandi imprese, sportivi che prendono parte a importanti competizioni, uomini di cultura e imprenditori che si misurano con onde e con vento oltre che con il mercato. Persone fuori dall'ordinario che si impegnano anche per la salvaguardia dei mari e che parleranno con il pubblico delle loro avventure.

"Un' importante ritorno la rassegna Uomini in Blu, nell'anno di Ocean Race che animerà Genova dal 24 giugno, - ha dichiarato l'assessore Francesco Maresca - un'occasione da non perdere per conoscere protagonisti del mare, della vela, del porto e della storia della città che esordisce, nel primo incontro a fine maggio, con l'avventura umana e pioneristica di Knox-Johnston, primo velista a circumnavigare il globo in solitaria negli anni 60".

La rassegna, che si articola in cinque incontri a ingresso gratuito e che intende promuovere la cultura del mare nelle sue diverse forme, è stata ideata e diretta da Fabio Pozzo. E' stata voluta da Comune di Genova, Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni e Genova Cultura con il contributo di sponsor e partner al Galata Museo del Mare e al Salone Nautico.

Quattro eventi sono ospitati al Galata Museo del Mare, l'appuntamento di settembre al Salone Nautico Internazionale.

Il calendario degli appuntameni e le biografie dei personaggi coinvolti

1. Sabato 27 maggio ore 18.30

Sir Robin Knox-Johnston E’ una leggenda della vela. È il primo uomo ad aver circumnavigato il globo in solitaria e senza scali, unico a tornare con la sua barca Suhaili dopo 312 giorni di navigazione epica a Falmouth nella mitica regata Golden Globe 1968/69 che vide il navigatore e scrittore francese Bernard Moitessier abbandonare la gara e scegliere la sua “lunga rotta” verso il Pacifico per “salvarsi l’anima”, ma anche impazzire e forse uccidersi l'imprenditore e navigatore inglese Donald Crowhurst.

Passato alla storia, Sir Robin non si è fermato: ha compiuto altri due giri del mondo, uno in cerca del record di velocità nel Jules Verne Trophy (non stop in equipaggio) con il multiscafo Enza e l’ultimo, all’età di 68 anni, nella Velux 5 Oceans (a tappe, in solitaria), con l’ex Fila di Giovanni Soldini.

Nella sua sacca di marinaio, tante altre regate, tra cui anche la Whitbread, l’odierna The Ocean Race, e nelle vesti di imprenditore la costruzione di diversi marina e l’ideazione della Clipper Race, il giro del mondo a tappe in equipaggio aperto a tutti. È stato nominato Commander of the Order of the British Empire nel 1969, Cavaliere nel 1995. È stato presidente della Sail Training Association.

2. Sabato 10 giugno ore 18.30

Francesca e Rachele Fogar Sono le figlie di Ambrogio Fogar, l’esploratore, navigatore e divulgatore che ha compiuto imprese estreme come il giro del mondo a vela in solitaria contro i venti e le correnti dominanti o il tentativo di raggiungere a piedi il Polo Nord e che ha vissuto momenti terribili, come il naufragio nel Sud Atlantico dopo che la sua barca era stata speronata dalle orche e la conseguente odissea dei 72 giorni alla deriva su una zattera, oggi custodita dal Galata Museo del Mare.

Francesca è autrice televisiva, viaggiatrice, scrittrice.

Rachele è modella, giornalista, personaggio tv e ha fatto la sua tesi di laurea sull’esperienza del padre.

Entrambe racconteranno il loro Ambrogio Fogar, padre e uomo, scomparso nell’agosto 2005 dopo un lungo periodo di immobilità dovuto alla frattura della seconda vertebra cervicale riportata in un incidente in Turkmenistan durante il rally Pechino-Mosca-Parigi.

3. Giovedì 21 settembre ore 19

Massimo Perotti È il presidente e amministratore delegato di San Lorenzo, il gruppo della nautica con quartiere generale a Ameglia in Liguria, secondo produttore al mondo di superyacht secondo l’Order Book di Boat International, punto di riferimento del settore.

Nel 2005, a 44 anni, acquisisce la maggioranza di Sanlorenzo.

Scala, poi, il mercato, con un aumento esponenziale del fatturato, che passa da 42 milioni di euro nel 2004 a 674 milioni nel 2021 e affronta la crisi finanziaria del 2008 e il successivo crollo del settore nautico senza il ricorso a licenziamenti o ammortizzatori sociali.

Nel 2019 quota il gruppo sul segmento Star di Borsa Italiana, mantenendone la maggioranza.

Nel 2014 è eletto presidente di Confindustria Nautica, di cui è oggi è componente del consiglio di presidenza. Dal 2017 è Cavaliere del lavoro.

Oggi è uno degli imprenditori della nautica globale, in prima linea nel processo della transizione energetica per una barca sempre più sostenibile.

4. Martedì 10 ottobre ore 18.30

Costanza Musso E’ amministratore delegato di M.A. Grendi.

Studi classici, laurea in Economia, è stata ricercatrice e, poi, responsabile controllo di gestione di Technibank (Gruppo Databank).

Entra nell’azienda di famiglia nel 1997, dove siede nel Cda e ottiene diverse deleghe per parte commerciale, marketing, pubblicità, relazioni esterne e la gestione del personale.

Viaggiatrice appassionata, cicloturista convinta, - sulle due ruote attraversa l’Europa, facendo ogni anno un viaggio itinerante tra due capitali europee - è presidente di Wista, l’associazione che riunisce imprenditrici e libere professioniste del settore marittimo, e che la vede in prima fila nel rivendicare il ruolo delle donne in un settore, quello dello shipping, in cui non sono ancora molte ai vertici.

E’ membro del consiglio di amministrazione dell’Unione delle Imprese centenarie, fa parte del Comitato territoriale ligure di Credit Agricole.

5. Sabato18 novembre ore 18.30

Cristina Obino Apneista, è una delle poche donne al mondo che superano in immersione i meno -100 metri di profondità in assetto costante (con l’ausilio di una mono o doppia pinna e seguendo un cavo di riferimento in fondo al quale c’è un piattello che segna la quota raggiunta).

Inizia ad immergersi da ragazza, quando ancora l’apnea non era uno sport per donne e non c’erano corsi dedicati.

Si iscrive al primo di questi ultimi, organizzato in Italia, dopo la laurea in Medicina.

La prima gara la vede competere a 30 anni, nel 2006; dopo due maternità deve rallentare con l’impegno sportivo ma torna alle competizioni nel 2012.

Il suo medagliere vede un oro, un argento e un bronzo ai Mondiali e il suo palmarès conta otto titoli tricolori.

Ha conquistato anche nove record italiani e tre iridati.

Ai campionati del mondo del 2019, in particolare, raggiunge i - 100 metri e ai Mondiali di Kasi i -104 metri.

Si allena tutti i giorni, in mare e in palestra, e partecipa alle gare prendendo una pausa dalla professione di medico a Cagliari.

E’ in prima linea nel promuovere il messaggio della salvaguardia del mare, impegno che la vede anche testimonial di One Ocean Foundation.

I sostenitori di Incontri in Blu sono: Confindustria Nautica, Salone Nautico e Fincantieri Spa in qualità di main sponsor, Associazione Promotori Musei del Mare, Tarros Group, Marmoinox e Generali Italia Agenzia di Genova, Hotel Astoria e Associazione Culturale Sintesi come sponsor tecnici.

L'evento è patrocinato da: Marina Militare Italiana, Guardia Costiera, Regione Liguria, The Ocean Race, Confindustria Nautica, Assarmatori, Confitarma, One Ocean Foundation, Rai Liguria, FIV, Fondazione Tender to Nave Italia, Yacht Club Italiano, Circolo Velico Caprera, Collegio Nazionale Capitani.

Media partner della rassegna è Rai Radio 1 con la trasmissione Radio di Bordo, condotta da Raffaele Roselli e in onda in diretta tutti i sabati dalle 11.05 alle 11.30.