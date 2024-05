La Genova BeDesign Week torna nel centro storico dal 22 al 26 maggio

Il design torna protagonista per le strade del Centro Storico con la Genova BeDesign Week 24, la manifestazione che dal 22 al 26 maggio offre a tutti l’opportunità di esplorare nuovi orizzonti creativi ed analizzarne l’impatto sulla società in evoluzione.

Tema di quest’anno è il design in movimento con quattro percorsi sensoriali: outdoor senza confini, ovvero una riflessione sullo spazio esterno, pubblico o privato, con particolare riferimento ai nuovi modelli di progettazione del verde sostenibile; viaggio sensoriale alla scoperta degli interni, dove la casa diventa una tela espressiva e avvolgente; container, percorso espositivo itinerante che vuole comunicare l’idea del “contenitore”, come involucri che racchiudono oggetti, sensazioni e pensieri e dove l’Interior Design si possa esprimere senza costrizioni e il progettista possa ricreare la propria personale espressività; designer under 35, flussi creativi, il contest curato da Laura Palazzini dello studio a4 architetti associati, un progetto pensato per le persone e dedicato alle persone, in particolare ai giovani designer.

Tra le novità anche il Design Festival che vedrà protagonisti quattro nomi noti del panorama dell’architettura internazionale: Michele De Lucchi, Fabio Novembre, Clara Bona e Luca Molinari. Al via anche il Genova Design Award e il Paolo Odone Special Award, riconoscimenti dedicati ai migliori progetti ed ai designer emergenti.

«Come Comune di Genova abbiamo creduto nelle potenzialità della Genova BeDesign Week fin dalla sua prima edizione. È per questo che ne restiamo forti sostenitori e siamo particolarmente felici del crescente riscontro ottenuto nel corso delle sue edizioni – dichiara l’assessore comunale al Commercio e all’Artigianato -. Questa manifestazione è uno degli esempi più evidenti di come la sinergia tra enti pubblici, sistema camerale ed imprese possa trasformarsi in un volano ideale per coniugare economia, bellezza, arte e creatività a beneficio di tutti. Ritengo molto importante anche lo spazio sempre più ampio che viene offerto agli under 35 che nell’ultima edizione ci hanno entusiasmato con la loro energia e professionalità. Invito quindi i genovesi e i visitatori della nostra città a venire e vivere il nostro Centro Storico dal 22 al 26 maggio per scoprire il tema “Design in movimento” e i quattro nuovi percorsi sensoriali proposti. Siamo inoltre particolarmente contenti di aver reso possibile l’incontro con l’architetto Clara Bona, in programma il 24 maggio al teatro comunale TIQU di piazzetta Cambiaso, uno dei progetti-simbolo della rigenerazione urbana del nostro centro storico».



Sono 166 gli espositori coinvolti e 122 gli appuntamenti previsti per la quinta edizione che arricchiranno il fitto calendario in programma con convegni (20), eventi nel distretto (46), eventi fuori distretto (19), momenti musicali (35) e mostre (2) distribuiti in 110 luoghi espositivi tra atri di palazzi (42), attività del distretto (36) e fuori dal distretto (7), piazze (12) aperte al pubblico nei cinque giorni della manifestazione organizzata dal Dide–Distretto del Design di Genova, presieduto da Elisabetta Rossetti, con il supporto e la collaborazione di Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova e Ascom Confcommercio Genova. Numeri rilevanti che testimoniano la crescita costante di un evento valorizza la zona tra via San Lorenzo, via San Bernardo e Santa Maria di Castello del Centro Storico genovese coinvolgendo un numero sempre più alto di professionisti del settore e di appassionati d'arte e creatività.