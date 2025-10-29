Lavoro, Smart Cup 2025: a Cornigliano la finale del concorso di idee innovative

«Credo sinceramente che non esista oggi una priorità più grande, per chi amministra la cosa pubblica, di quella di favorire lo sviluppo e il lavoro. Il mondo cambia in fretta, le esigenze del lavoro e dei lavoratori cambiano ancora più rapidamente, e noi abbiamo il dovere di provare a tenere il passo. Dobbiamo fare in modo che chi ha talento, chi ha buone idee, chi ha studiato e si affaccia ora al mondo del lavoro, possa trovare qui, a Genova e in Liguria, le condizioni per restare, per costruire qui il proprio futuro, fatto di sviluppo, innovazione e impresa. Non è un obiettivo semplice».

Lo ha detto il vicesindaco Alessandro Terrile, al BIC – Incubatore di imprese di Genova per la finale della tredicesima edizione di SMART Cup Liguria, il concorso di idee innovative organizzato da Regione e gestito da FILSE, per sostenere i talenti imprenditoriali, promuovendo la nascita di start up ad alto potenziale innovativo e di spin-off provenienti dal mondo della ricerca.

«Sono certo che dalla Smart Cup nasceranno idee importanti, non solo da chi vincerà, ma anche da tutti coloro che hanno partecipato – ha concluso Terrile - Idee che rappresentano piccoli ma fondamentali mattoni del futuro economico e produttivo della nostra città e della nostra regione. Ed è nostra responsabilità, ma anche nostro orgoglio, farle crescere».