Le installazioni del Comune di Genova a Euroflora

Il Comune di Genova, attraverso le partecipate A.S.Ter. e Asef, ha realizzato installazioni e spazi espositivi di Euroflora 2025. In particolare, A.S.Ter., come da tradizione consolidata edizione dopo edizione, ha svolto un ruolo centrale nella progettazione e realizzazione degli spazi espositivi del Comune di Genova, di allestimento dei padiglioni fieristici e delle installazioni in città. All’interno del Palasport, A.S.Ter. ha realizzato spazi espositivi, concepiti come un viaggio nel tempo attraverso le stagioni, a rappresentare il ciclo eterno della Natura che scandisce l’anno solare.

A partire dall’estate, simbolo di massima fecondità, fino alla primavera, momento di rinascita e rigenerazione, il percorso si sviluppa attraverso quattro ambienti tematici, ognuno dei quali racconta con piante, materiali e cromie l’essenza di una stagione. Si tratta di un invito a riflettere sul rapporto tra uomo, cicli della natura e arte, con riferimenti espliciti ai temi della sostenibilità ambientale, della biodiversità e dell’educazione al paesaggio.

Uno dei fulcri narrativi è lo spazio Chiossone, realizzato da A.S.Ter. in collaborazione con il Civico Museo d’Arte Orientale “Edoardo Chiossone”. Qui, la poesia delle stagioni è evocata attraverso riproduzioni artistiche del periodo Edo (1600–1868), accompagnate da una selezione botanica di specie e cultivar originarie o diffuse in Giappone.

Non un giardino tradizionale, ma una collezione naturalistica che racconta – attraverso piante, arte e suggestioni – l’armonioso alternarsi delle stagioni giapponesi, in un dialogo silenzioso ma potente con quelle italiane. Completano il programma otto arene tematiche, teatro di divulgazione e dibattiti, ospitate negli spazi dedicati del Palasport e del Padiglione Jean Nouvel, oltre alla premiazione del concorso “Fammi uno Scarabottolo”, che ha coinvolto oltre 200 alunni delle scuole primarie genovesi in un percorso creativo attorno al tema degli alberi e delle loro storie.

Nel cuore del Palasport di Genova, ormai mancano solo gli ultimi dettagli alla Lanterna verde progettata da A.Se.F. e realizzata con piante aromatiche e fiori liguri, inseriti in uno spazio espositivo di 140 metri quadrati. Lo stand di A.Se.F. si sviluppa in tre aree specifiche, circolari e interconnesse tra loro: la prima, più esterna e visibile, vede svettare la Lanterna di Genova, realizzata in scala 1:20, le cui facciate saranno realizzate in muschio verde, lo stemma della croce di San Giorgio sarà ricreato con fiori bianchi e rossi; intorno al basamento vi sarà un’area di sabbia e piastre di pietra, dove i visitatori potranno addentrarsi per vedere da vicino la realizzazione del faro di San Benigno.

La seconda area circolare ospiterà una grande aiuola, con fiori e piante aromatiche tipici della Liguria, i cui colori riconducono ai cromatismi delle palazzate frontemare dei quartieri del ponente e del levante cittadino. Infine, vi sarà uno spazio dedicato all’accoglienza, con poltrone e addetti a disposizione di chi vorrà scoprire le eccellenze dell’azienda genovese.