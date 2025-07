"Liguria tra ironia, meraviglia e natura", il premio letterario del Rotary Club Genova San Giorgio

Dopo il grande successo dello scorso anno, prende il via la seconda edizione del premio letterario “Liguria terra di emozioni”, promosso dal Rotary Club Genova San Giorgio con il patrocinio del Comune di Genova e della Regione Liguria. L’iniziativa valorizza i racconti di chi ha vissuto, o immaginato, la Liguria come terra di emozioni autentiche.

Il tema scelto per il 2025 è “Liguria, terra di emozioni – tra ironia, meraviglia e natura”, per stimolare storie che sappiano commuovere, divertire e sorprendere, raccontando la vitalità e la bellezza del territorio.

Il concorso è aperto a scrittrici e scrittori maggiorenni italiani e UE. I racconti, inediti e ambientati in Liguria, devono avere una lunghezza tra 10mila e 20mila battute (spazi inclusi) ed essere inviati entro il 30 settembre all’indirizzo genovasangiorgio@rotary2032.it in formato "doc", insieme ai dati anagrafici e a una breve sinossi. Entro il 31 dicembre la giuria selezionerà i racconti finalisti che, anche per questa occasione, saranno raccolti in un audiolibro: le voci dei Rotariani daranno vita alle storie, che verranno poi donate all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, entrando a far parte del Centro Nazionale del Libro Parlato. L’esperienza del 2024 ha regalato emozioni indimenticabili: grazie a questo progetto, le persone non vedenti hanno potuto “leggere” con l’ascolto, e vivere pienamente storie scritte con il cuore. Il presidente della giuria è Carlo A. Martigli, scrittore e socio Rotary Club Genova San Giorgio. La premiazione si terrà il 18 febbraio 2026.

Alla presentazione è intervenuta l'assessora all’Urbanistica del Comune di Genova, Francesca Coppola, che ha sottolineato: «Stimolare il racconto delle bellezze e delle peculiarità della nostra città, dei nostri paesaggi e della nostra comunità è un’iniziativa che la nostra amministrazione sostiene con entusiasmo, non solo per gli aspetti culturali del Premio, ma anche per il prezioso risvolto solidale e di inclusione».

Con lei erano presenti anche: Simona Ferro, assessore alla Cultura di Regione Liguria; Benedetto Gritta Tassorello, presidente Rotary Club Genova San Giorgio; Lucia Aliverti, curatrice del premio letterario, past president RC Genova San Giorgio; Stefano Termanini, editore e assistente distrettuale Rotary distretto 2032; Piero Chiabra, scrittore, responsabile audiolibro e socio RC Genova San Giorgio; Cristina Minerva, in rappresentanza dell’UICI – CNPL Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Centro Nazionale Libro Parlato.