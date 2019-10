Manto erboso completamente rinnovato in sei campi sportivi 

Sono trascorsi solo 4 mesi da quando, Comune, Regione, Figc, Lega Nazionale Dilettanti e Società sportive, hanno siglato un accordo per il rifacimento del manto erboso e la messa in sicurezza di sei campi sportivi genovesi. Oggi pomeriggio il taglio del nastro del nuovo impianto di Cà de Rissi a Molassana, con un prato verde smeraldo costituito da materiale di ultima generazione. In serata stessa cerimonia al campo sportivo Ligorna di via Solimano, al campo sportivo F.M. Boero di Molassana in via Di Pino e al campo sportivo Strinati di via Mogadiscio. Gli interventi erano stati avviati a inizio settembre grazie all'accordo di programma da 1,9 milioni di euro firmato lo scorso 18 giugno tra Regione Liguria, Comune di Genova, Lega Nazionale Dilettanti – FIGC -Comitato Regionale Liguria e società sportive concessionarie (Molassana Boero, Ligorna 1922, Angelo Baiardo, Superba Calcio 2017, Athletic Club Liberi e Praese 1945). Una operazione di restyling che dà una risposta molto attesa dal mondo calcistico dilettante genovese in quanto erano anni che non si interveniva sui campi che erano ancora quelli originali. Questo accordo segna anche un momento importante di collaborazione tra pubblico e privato, con gli Enti che finanziano e le società sportive che appaltano e gestiscono i lavori.

All'inaugurazione erano presenti il presidente della Regione Giovanni Toti, l'assessore regionale allo sport Ilaria Cavo, l'assessore a bilancio e lavori pubblici Pietro Piciocchi, il consigliere delegato allo sport Stefano Anzalone e Giulio Ivaldi, presidente LND - FIGC Liguria.