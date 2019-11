Nuove professioni per i Musei 4.0

Quella del 3 dicembre è una giornata dedicata ad alcune delle nuove professioni: Digital interactive experience Developer, online community manager, Digital Collections Curator e Digital Strategy Manager, realtà emerse dalla ricerca fatta da Symbola.

La giornata vede alcuni esperti e professionisti del settore che illustreranno i loro percorsi e le innovazioni del mondo museale, i Musei del futuro appunto. A moderare gli interventi sarà Romina Surace, della Fondazione Symbola partner del Progetto Mu.SA (Museum Sector Alliance) che assieme ad altre 12 organizzazioni, provenienti da tre paesi, Grecia, Italia e Portogallo più una rete Europea formata da organizzazioni settoriali di professionisti museali e culturali oltre ad enti di formazione professionale si è posto l’obiettivo di individuare profili e competenze digitali e realizzare eventuali corsi di formazione.

“La collaborazione fra progetti”, afferma l’Assessore Barbara Grosso, “come CreArt rappresentato dal Comune di Genova e Mu.SA che ha come partner la fondazione Symbola, con la cooperazione del Job Centre, è sicuramente un’ottima strada necessaria a dare forza e far conoscere nuovi e importanti percorsi e attività culturali, una strategia che ben si colloca nell’ambito del Salone Orientamenti e nelle già previste innovazioni di alcuni dei Musei cittadini oltre che a centrare pienamente le velleità e gli obiettivi culturali cittadini”.

Il seminario, diviso in due momenti, prevede:

La mattina a palazzo Ducale con la sessione “Musei del futuro: nuove competenze digitali per il cambiamento e l’innovazione culturale” dove sono previsti diversi interventi di professionisti che hanno colto la necessità di innovazione culturale oppure che svolgono già le attività a tema dell’incontro.

Al pomeriggio, presso hub2work in via Garibaldi 9 invece il workshop “Musei del futuro: Il museo diffuso come infrastruttura tecnologica, narrativa e comunitaria per la valorizzazione del territorio”, a cui è necessaria l’iscrizione, vuole approfondire alcuni temi anche attraverso alcuni tavoli di lavoro e si rivolge in particolare a professionisti e studenti universitari per mettere a frutto la creatività nel campo museale.

Creatività e innovazione sono il filo conduttore della giornata che sarà anche l’occasione di entrare nello specifico e conoscere meglio le azioni dei due progetti.

CreArt è un Progetto Europeo della Rete di Città per la Creatività Artistica, che nel quinquennio 2017 - 2021 coinvolge la città di Genova. Un progetto di cooperazione culturale, che punta a contribuire all’innovazione sociale, alla crescita economica e all’immagine internazionale del capoluogo ligure, attraverso mostre, workshop, seminari e la partecipazione di artisti e curatori genovesi alle attività internazionali. Il capoluogo ligure è l’unica città italiana assieme a Lecce a prendere parte al progetto di cooperazione culturale, assieme a Valladolid, Zagabria, Clermont-Ferrand, Katowice, Rouen, Lublin, Skopje, Liverpool, Kaunas e Aveiro.

La Fondazione Symbola nell’ambito del progetto Mu.SA – Museum Sector Alliance, ha condotto un’indagine di scenario con l’obiettivo di mappare i bisogni formativi dei professionisti museali in Italia attraverso un approccio campionario, per raccogliere le indicazioni necessarie per lo sviluppo di corsi di aggiornamento professionale, in relazione alla tematica digitale e alle competenze trasferibili. Coinvolgendo esperti italiani del settore, tra direttori di musei e parchi archeologi, esperti di vari ambiti della sfera museale a livello regionale e nazionale. Per favorire il rinnovamento del settore, il primo investimento auspicabile è quello nella formazione digitale dei professionisti museali.

Il Programma completo:

Seminario CreArt - 3 dicembre 2019

Mattino

Sala del Munizioniere - Palazzo Ducale, Piazza Matteotti 9

Musei del futuro: nuove competenze digitali per il cambiamento e l'innovazione culturale

Ore 9.30/ 13.00

Saluti Autorità:

Barbara Grosso - Assessore alle Politiche Culturali, Politiche dell’Istruzione e Politiche per i Giovani

Introduce e modera i lavori: Romina Surace - Fondazione Symbola

Digital Strategy Manager

Paolo Cavallotti – Head of Digital - Museo della Scienza di Milano

Pierangelo Campodonico - Direttore Istituzione MuMa – Musei del Mare e delle Migrazioni

Serena Bertolucci – Direttore - Fondazione Palazzo Ducale

Emanuele Micheli - Scuola di Robotica

Digital interactive Experience Developer

Alessandro Masserdotti - Co-founder e CTO di dotdotdot

Filippo Vergani - Project manager ETT

Coffee Break

Digital Collections Curator

Lorenzo Losa - Presidente di Wikimedia Italia

Luca Bochicchio - Direttore MuDA Albissola Marina

Online Community Manager

Cecilia Fiorenza – Online Community Manager - Maxxi di Roma

Cesare Torre – Direttore Marketing territoriale, Promozione della Città e Attività Culturali –

Comune di Genova

Fabiana Virgilio – Marketing, Digital e Social Media - Comune di Genova

Pomeriggio

Workshop presso hub2work - Via Garibaldi 9, Piano Terra

Musei dei Futuro: Il museo diffuso come infrastruttura tecnologica, narrativa e comunitaria per la valorizzazione del territorio.

Ore 14.15/17.30

Stefania Zardini Lacedelli, co-fondatrice del museo virtuale DOLOM.IT: Il Museo Piattaforma

Dalle 15.30: apertura Tavoli di Lavoro

E’ gradita l’iscrizione all’indirizzo web:

http://www.hub2work.it/index.php/dettaglio-evento/9-le-nuove-professioni-per-i-musei-del-futuro?date=2019-12-03-14-15

Informazioni su:

Email: hub2work@comune.genova.it

www.genovacreativa.it