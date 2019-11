Orientamenti il Salone del Saper Fare, dal 12 al 14 novembre al Porto Antico

Con il titolo “Il salone del Saper Fare e nel nome di Leonardo da Vinci, sintesi perfetta di scienza e tecnica, ingegno, creatività e manualità, artigianato e arte, torna Orientamenti, la manifestazione dedicata agli studenti che si terrà dal 12 al 14 novembre nell’area del Porto Antico e avrà il suo quartier generale nei Magazzini del Cotone. La kermesse ricchissima di eventi che giunge quest’anno all’edizione numero 24, è stata presentata venerdì 8 novembre nella sala della Trasparenza di Regione Liguria.

Erano presenti il presidente Giovanni Toti, l’assessore alla Comunicazione, Formazione, Politiche giovanili e Culturali Ilaria Cavo e Assessore allo Sviluppo economico e Imprenditoria Andrea Benveduti, per la Regione, mentre rappresentava il Comune di Genova L’assessore alle Politiche Culturali, Politiche dell'Istruzione, Politiche per i Giovani Barbara Grosso. In video, il saluto del sottosegretario MIUR (ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca) Giuseppe De Cristofaro.

È stata Ilaria Cavo, assessore alla Comunicazione, Formazione, Politiche giovanili e Culturali della Regione Liguria, a illustrare nei dettagli il fitto programma: «Innanzitutto Orientamenti è diventato itinerante ed è un marchio che sta girando l’Italia. A Genova colonizzerà tutta l’area del Porto Antico e anche una parte del resto della città, come il palazzo della Borsa, dove lunedì 11 ci sarà un anticipo con il Career day, Palazzo Ducale, Palazzo San Giorgio, Acquario e Museo della Navigazione. Il salone del saper fare quest’anno affronterà il mismatch, ovvero il divario tra domanda e offerta di lavoro, che in Liguria per le professioni tecniche è del 41%. In questa edizione puntiamo a tre aree tematiche: il digitale, con big data, intelligenza artificiale e internet delle cose; l’eco sostenibilità, con blue e green economy; l'industria turistica e culturale con le professioni legate a cultura, formazione e turismo. I giovani devono sapere che da parte delle aziende c’è una forte domanda di professioni tecniche e specialistiche».

Numerose le attrazioni e gli eventi della tre giorni dedicata ai giovani – ma anche alle famiglie con l’apertura sino alle ore 22 –: dalle Bolle del saper fare, alle Olimpiadi dei mestieri, passando per giri sulla ruota panoramica con i “capitani coraggiosi” (esponenti del mondo del lavoro come, per citarne alcuni Alessandro Profumo, Sabrina diamanti, Giuseppe Zampini). Tra le novità, la macchina mangia plastica, la maratona pulisci e corri, la parete dei post.

Sarà un salone per tutti, dai bambini delle elementari, ai junior delle medie, ai senior delle superiori, degli Its e dei mestieri. Non mancheranno una gara di robotico, un hackathon, l’Aliseo night e l’evento di chiusura con la Notte dei Talenti.

Per la giornata inaugurale, tre testimonial d’eccezione: Alfa, Lorenzo Baglioni e Rudy Zerbi, mentre protagonisti della serata finale saranno gli Ex-Otago che eseguiranno alcuni brani ‘live’ dedicati al pubblico del Salone Orientamenti.

«Il Salone Orientamenti – ha affermato Barbara Grosso – è il principale appuntamento di presentazione dell’offerta formativa e di servizi di orientamento dedicato agli studenti, per aiutarli a scegliere consapevolmente l’indirizzo di studio, ma anche ai giovani in cerca di occupazione e agli addetti ai lavori. Quest’anno si è scelto il filo conduttore del Saper fare che, tradotto, significa riuscire a valorizzare, promuovere, indirizzare e favorire l’acquisizione delle giuste competenze, soprattutto per i più giovani che hanno a cuore il proprio futuro. Spesso, la scelta della scuola secondaria di II grado può creare incertezza nei ragazzi che, appena usciti dalla scuola media, si trovano di fronte a una decisione che li coinvolgerà nei successivi cinque anni, ma anche in quelli a venire. Ecco – ha concluso – la sfida di Orientamenti è proprio quella di facilitare gli studenti attraverso l’illustrazione delle diverse offerte scolastiche, nella consapevolezza che la giusta strada formativa e professionale non si trova per caso, ma si costruisce poco alla volta, attivando un circolo virtuoso tra il sistema formativo, il mondo delle imprese e le istituzioni».

Orientamenti è organizzato da Regione Liguria e dal comitato promotore composto da Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova, Università degli Studi di Genova, Ufficio Scolastico Regionale e Camera di Commercio in strettissima collaborazione con il MIUR ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si inizia martedì 12 novembre: l’appuntamento, lanciato dal presidente Toti è per tutti alle ore 9.15 a Calata Falcone e Borsellino.