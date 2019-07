A Palazzo Tursi l'ambasciatore brasiliano Antonio de Aguiar Patriota

Mercoledì 31 luglio alle ore 10.15 il sindaco Marco Bucci, con il vice sindaco Stefano Balleari, ha ricevuto nella Sala di Rappresentanza di Palazzo Tursi Antonio de Aguiar Patriota, Ambasciatore del Brasile a Roma che era accompagnato da Tatiana Carvalho Teixeira, Capo Ufficio Istruzione, Ambiente, Scienza e Tecnologia dell'Ambasciata.

Durante il cordiale colloquio si sono ricordate le già solide e risalenti relazioni economiche e culturali tra Genova e il Paese sudamericano.

Antonio De Aguiar Patriota si è dichiarato impressionato delle visite fatta ieri all'ITT di Erzelli, dove lavorano anche 7 ricercatori brasiliani, e al Galata Museo del Mare che espone le memorie degli emigranti del secolo XIX che da Genova partivano per cercare miglior fortuna verso le Americhe e molti di loro scelsero il Brasile come approdo.

Dopo l'incontro l'Ambasciatore è stato accompagnato nella visita ai Musei di Palazzo Tursi e di Palazzo Bianco per apprezzare de visu il Cannone di Paganini, la Maddalena Penitente di Canova e l'Ecce Homo del Caravaggio.